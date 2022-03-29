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    Karadeniz doğagazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

    Karadeniz doğagazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

    Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın karaya taşınmasında kullanacak ve önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a taşındı.
    • AA
    • 29.03.2022 - 23:06
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    Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin gerçekleştiği Karadeniz'deki Sakarya Sahası'nda, doğalgazın karaya çıkması için çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından tüm hızıyla devam ediyor.

    BORULAR VE İLK VANA GELDİ

    Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne keşfi sırtlayacak borular gelmeye devam ederken, kullanılacak ekipmanlar sahaya giriş yapıyor.

    Açıklamaya göre, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazı, kuyuların başından üretim ve dağıtım haznesine iletmekte kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Türkiye'ye getirildi.

    Karadeniz doğagazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos ta #1

    9 VANA DAHA GELECEK

    Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5,1 metre, genişliği 5,9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.

    Karadeniz doğagazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos ta #2

    TEMMUZ'DA DENİZE BORULAR DÖŞENECEK

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde yaptığı inceleme ziyareti sonrası, keşfi sırtlayacak boruların tamamın haziranda Filyos'a geleceğini, temmuzda da denizde boru yerleştirme işleminin başlayacağını açıklamıştı.

    Karadeniz doğagazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos ta #3

    Karadeniz doğagazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos ta #4


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