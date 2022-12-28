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    Karadeniz'de 4,5 kiloluk levrek avlandı

    Sinop'ta, 4,5 kiloluk levrek balıkçıların ağlarına takıldı. Tezgaha 1.800 liradan satışa konan balık görenleri şaşırttı.
    • 28.12.2022 - 14:38
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    Karadeniz'de 4,5 kiloluk levrek avlandı

    Karadeniz'de balık bereketi sürüyor. balıkçılar avlanabildikleri rüzgarsız havalarda kasalarını doldurarak geri dönüyor. Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan 4,5 kilo ağırlığındaki levrek, 1.800 TL'den satışa sunuldu.

    Balıkçıların ağlarına takılan dev levrek, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi.

    İnsan gövdesi uzunluğundaki levrek, kilogramı 400 TL'den tezgahta yerini alarak 1.800 TL'den satışa çıkarıldı.

    Restoranlar satın alıyor

    İHA'nın haberine göre, Balıkçı Ahmet Gür, levreğin büyüklüğünden dolayı tezgahta dikkat çektiğini belirterek, “Böyle büyük levrekler nadir yakalanıyor. Normalde 3-5 kilogramlıklarını alıyorduk ancak şu an tezgâhımızdaki levrek tam 4 kilogram 500 gram geliyor. Kilogramı da 400 TL olunca bu balık tek başına 1.800 TL ediyor. Genellikle bu tür balıkları restoranlar satın alıyor.” dedi.

    levrek

    levrek

    levrek


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