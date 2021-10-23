Haberler

Ekonomi Haberleri

Karadeniz'de toriğin tanesi 300 liraya satılıyor

Karadeniz'de toriğin tanesi 300 liraya satılıyor

Karadeniz'de nadir görülen ve balıkçılar tarafından avlanan 3 ve 5 kilogram ağırlığındaki torik balıklarının tanesi 200 ile 350 liradan satışa sunuldu.