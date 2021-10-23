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- Karadeniz'de toriğin tanesi 300 liraya satılıyor
Karadeniz'de toriğin tanesi 300 liraya satılıyor
Karadeniz'de nadir görülen ve balıkçılar tarafından avlanan 3 ve 5 kilogram ağırlığındaki torik balıklarının tanesi 200 ile 350 liradan satışa sunuldu.
- İHA
- 23.10.2021 - 13:54
Karadeniz’de Zonguldak Alaplılı balıkçılar tarafından tutulan torik, balık tezgahındaki yerini aldı.
Zonguldak Alaplı İlçesinde balıkçılık yapan Aydın Erdoğan, tezgahını süsleyen torik balığının vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söylüyor.
"BALIK SEZONU GÜZEL BAŞLADI"
Balıkçı tezgahında satışa sundukları balığın vatandaşların ilgisini çektiğini ifade eden Erdoğan, “Balık sezonu güzel başladı ve güzel devam ediyor. Tezgahlarımız balık çeşitleriyle dolu.
PALAMUT, MEZGİT VE İSTAVRİT AVCILIĞI DA İYİ GİDİYOR
Palamut, mezgit ve istavrit avcılığı da iyi gidiyor. Torikler az avlandığı için fiyatı yüksek. Alaplı açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına takılan 4 kilogram ağırlığındaki balığı tezgahımıza koyduk. Torik balığımızı 350 liradan alıcısını bekliyoruz.” dedi.