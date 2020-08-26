Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulduğu doğalgazın yanma testi, ilk kez Cnn Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla görüntülendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cnn Türk kanalında Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programına konuk oldu.

Programda Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili konuştu.

"2020’DE DENİZDEKİ KEŞİFLER ARASINDA BİR NUMARAYIZ"

Denizlerde yaptığımız keşiflerden bahseden Dönmez, Yaklaşık 10-12 günlük bir süreç, iki katman kestik. Kestiğimiz katmanların çeşitli yerlerinde gazı aldık. Uluslararası rezerv hesaplama yöntemi kullanıldı.

(Türkiye Petrolleri) Son 20-25 yılda baktığımızda yakın coğrafyada petrol ve doğalgaz alanında ortaklıkları olan bir şirketten bahsediyoruz.

Bir deneyim var. Yine Rusya’nın muhtelif yerlerinde petrol sahalarımız var, Irak’ta var, Afganistan’da var. Bu anlamda Türkiye Petrolleri bölgesinde ciddi bir oyuncu oldu. Niyetimiz bunu küresel ölçekte taşımak. 2020’de denizdeki keşifler arasında bir numarayız.

DOĞALGAZIN İLK YANMA TESTİ

Değerlendirmeler esnasında Karadeniz'de bulunan doğalgaz'ın ilk yanma testi de canlı yayında ilk defa görüntülendi.

Karadeniz'deki doğalgaz ilk kez görüntülendi VİDEO







"YENİ KEŞİF YAKALAYABİLİRİZ"

Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 1-1,5 ay daha sabredersek revize edilebilir. Bugünden yine bir şey söylemeyelim.

Biz 14 ay önce sismik çalışmalara başlamıştık. 2 bin km'de keşfettiğimiz alan 250 kilometrekare. Komşu bir alan daha var. Rezerv konusunda revizyon yukarı yönlü olacak. 320 milyardan fazla rezerv var.

Burası bizim TUNA-1 adını verdiğimiz lokasyon. 8 bin kilometre karelik alanın dörtte birinin çalışmasını yaptık. Belki buralarda benzer yapılarda keşifler yapabiliriz. Petrol ve doğalgaz oluşumu milyonlarca yıl öncesinden başlayan bir süreç.

Jeologların ifadesi Karadeniz bir iç deniz Hazar gibi ve derinlikte Karadeniz çukurluğu var. Tuna Nehri yıllarca mikroorganizmaları organik malzemeleri Karadeniz’e taşıdı. Zamanla tabi toprak taş geliyor. Yüksek basınç ve sıcaklıkla birlikte bu mikroorganizmalar doğalgaz veyahut petrol oluyor.

Sondaj yöntemleri ve keşif yöntemleri açısından baktığımızda petrol endüstrisinin oturmuş bir standarttı var. ifadelerinde bulundu.

"2023 İTİBARIYLA DOĞALGAZ FİYATLARI DÜŞER"

Dönmez, Uzun dönemli doğalgaz anlaşmaları bir takım yükümlülükler getirir. Askeri alım taahhüttüler var. Bu kontrat sürelerine sabit kalmak gerekiyor. Bazı kontratlarımız süre itibariyle sonlanacak. Bu keşifle yanlış algı olmasını istemem. Kademeli olarak ithalatımız azalacak.

Elektrik ve doğalgaz piyasasında regüle bir piyasa oluşturduk. Alıcı ve satıcılar gazını getirip dağıtabilir. Bu nedenle yeni kaynaklar fiyatları aşağı yönlü etkiler. Yakın ve yerli kaynak, şüphesiz rekabetçi olacaktır.

2023 itibarıyla doğalgaz fiyatları düşer. Bu büyüklük bizim iç piyasamızı etkileyecek.

Bölgesel olarak Avrupa’yı etkiler mi, şu an bir şey demek güç. Biz çeşitli kaynaklardan çeşitli fiyatlara doğalgaz alıyoruz. Fiyatlar artı eksi değişebilir. Biz müşteriye tek fiyat sunuyoruz. dedi.

"2 AYA YENİ MÜJDE GELEBİLİR"

Enerji Bakanı Dönmez, "2 aya yeni müjde gelebilir. Bir keşif yapıldıktan sonra üretim aşamasına geçildiğinde boru hatlarının yapımı ve kıyı terminallerinin yapımı da uzmanlaşmış şirketler var.

Bunlar önemli ama bu konularda uzmanlaşmış firmalar var. Uluslararası bu işi istekli olanlar ihalelere girebilir. Sahada biz çıkardık biz işleteceğiz. Orada 80 yıllık milli kuruluş var.

Daha ekonomik olduğu için dış kaynak kullanımıyla çözüyorsun.

Sismiği dışarıdan aldığı bir sondaj gemisin kiraladıktan sonra o da kazabilirdi. Bizim milli enerji maden politikamızda bazı kritik işleri kendi bünyemize alma sebebimiz, Akdeniz’deki çalışmalarımızda bir takım engellerle karşılaşıyoruz. Esas nedeni bu. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Bugünkü seviyemize bu stratejiyle geldik. Kiraladığımız dönemde bugünü kıyasladığımızda devasa farklar var." ifadelerinde bulundu.







