Karadeniz'deki fırtına hamsi fiyatlarını artırdı Piyasada fiyatı en uygun balık olan hamsi, fırtınadan dolayı yeterli miktarda tutulamadı. Düne kadar Trabzon'da üç kilosu 100 liraya satılan hamsinin kilosu daha az yakalandığı için 50 liraya yükseldi.

DHA

Türkiye genelinde etkili olan ancak Karadeniz bölgesini daha çok etkisi altına alan fırtına, başta hamsi olmak üzere tüm balık çeşitlerinin avlanmasını olumsuz etkiledi.

Trabzon Balık Hali’nde son günlerde vatandaşa 3 kilogramı 100 TL’ye verilen hamsi, bugün itibariyle ise kilosu 50 TL’den satılıyor.

Balık halindeki esnaf Karadeniz’de çıkan fırtınanın balık fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Balık azaldı, fiyatı arttı

Fırtına yüzünden hale gelen hamsinin azaldığını belirten balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, balık tutulamadığı için fiyatının arttığını şu sözlerle dile getirdi:

Karadeniz’de çıkan fırtınadan dolayı hamsi azaldı. Dolayısıyla fiyatı yukarı çıktı. İki-üç gün önce 3 kilogramını 100 TL’ye satıyorduk. Bugün itibariyle fiyat 50 TL’ye kadar çıktı. Hamsi, genelde Hopa ile Akçaabat arasında avlanıyor. Müşterilerimiz genelde hamsi, mezgit, istavrit, palamudu soruyor. Piyasada şu an fiyat olarak en uygun olan balık, dolayısıyla vatandaşın bu yönde talebi daha fazla.

"Fiyatının yükselmesinin nedeni havanın bir anda bozmasıyla beraber hamsinin kaybolması"

Hamsinin fiyat olarak yükselmeye başladığını belirten balıkçı Mehmet Örseloğlu ise şöyle konuştu:

Hamsi, fiyat olarak yavaş yavaş yükselmeye başladı. Denizin bozuk olmasından dolayı hamsinin fiyatı yukarı çıkmaya başlıyor. Son iki gündür 3 kilogramını 100 TL’ye satmıştık. Dün akşamdan itibaren havanın bozuk olmasından, bugün kilogramı 50 TL. Fiyatının yükselmesinin nedeni havanın bir anda bozmasıyla beraber hamsinin kaybolması.

"Kıyı balıkçıları denize açılamadı"

Hamsinin hale az geldiğini belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise balık fiyatları ile ilgili bilgi verdi:

Bugün hamsi az geldiği için kilosunu 50 TL’den satıyoruz. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatı istavrit 50 TL, mezgit 100 TL, somon 150 TL, çupra 175 TL, kefal 75 TL, Alabalık 125 TL. Kıyı balıkçıları denize açılamadığı için başta barbun olmak üzere bazı çeşitler gelmedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)