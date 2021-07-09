Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştirilecek

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Karakuz Demir Madeni Sahası'nın, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi.

Karakuz Demir Madeni Sahası işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Karakuz Demir Madeni Sahası, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Karakuz Demir Madeni Sahası, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine dair ilana göre9 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

İhalenin 8 milyon lira geçici teminat bedeli üzerinden yapılması planlanıyor.

İHALE, TÜZEL KİŞİLER İLE ORTAK GİRİŞİM GRUPLARINA AÇIK

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir ortak girişim grubu içinde ihalede yer alabilecekler. Ortak girişim grubu ortaklarının tamamı yatırım fonu olamayacak.

İHALENİN TEKNİK ŞARTLARI

İşletmenin ihalesinde teklifler TL cinsinden verilecek, ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 40'ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 16 oranında basit faiz uygulanacak.