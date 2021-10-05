Karaman'ın Divle peyniri 'Türk rokforu' sofralarda

Rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan coğrafi işaret belgeli "Divle Obruk Peyniri", olgunlaşmasının ardından pazarlanmaya başladı.

Peynir yapımında farklı bölgelerimizde birbirinden farklı uygulamalar yapılarak görünüm ve lezzet olarak benzersiz ürünler yetiştiriliyor.

Karaman'da da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, bu yıl 42 ton üretilen coğrafi işaret belgeli, "Türk rokforu" diye bilinen "Divle Obruk Peyniri", olgunlaşma sürecini tamamladı.

AYRANCI İLÇESİNİN GEÇİM KAYNAĞI HAYVANCILIK

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı, bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçharman köyünde yaşayanlar, geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Eski adı "Divle" olan köyde 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğunda, köylülerin "obruk" adını verdiği mağara, soğuk hava deposu olarak kullanılıyor.

PEYNİRLER KUZU VE OĞLAK DERİLERİNE BASILIYOR

Mayıs ayından itibaren Üçharman ile civardaki köylerde koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor.

5 AY SONRA KIRMIZI RENGE BÜRÜNÜYOR

Obruğa konulan peynir tulumları, yaklaşık 5 ay sonra içerideki bir bakteri sayesinde kırmızı renk alıyor.

DİVLE OBRUK PEYNİRİNİN KİLOSU 150 LİRA

Karaman'ın tek coğrafi işaretli ürünü olan "Divle Obruk Peyniri", ekim ayının gelmesiyle olgunlaşma süresini tamamlarken, kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

Üçharman köyü muhtarı Tacettin Durna, nisan-mayıs aylarında obruğa konulmaya başlanan Divle Obruk Peyniri'nin ekim ayının gelmesiyle olgunlaşıp, obruktan çıkarılmaya başlandığını söyledi.

PEYİRİ ARTIK TÜM DÜNYA TANIYOR

Eskiden sadece Karaman'da bilinen bu peynirin artık tüm dünya tarafından tanındığını ifade eden Durna, "Uzmanlar tarafından peynirimiz dünyanın en iyi 5 peyniri arasında gösteriliyor. Biz artık 1 numara olmak istiyoruz. Bunun için tüm altyapılar hazırlandı." diye konuştu.

"HER TULUMUN KALİTESİ AYNI OLACAK"

Divle Obruk Peyniri'nde kalite standardının sağlanması için kooperatifleşmeye gidildiğini ve modern bir mandıra inşaatının da bitmek üzere olduğunu paylaşan Durna, şunları kaydetti:

"Kooperatif kuruldu. Mandıra inşaatımız devam ediyor. Obruk asansörü yenilendi, obruk içinde düzenlemeler yapıldı. Bizim peynirimizin özelliği, koyunlarımızın otladığı meralar ve obruk. Mandıranın hizmete girmesiyle birlikte sütlerimiz burada toplanacak. Peynir burada sanki evde yapılıyormuş gibi aynı yöntemle yapılıp, deriye basılıp obruğa konulacak. Böylece her tulumun kalitesi aynı olacak. Bizim hedefimiz 1 numara olmak.

"PAZAR SIKINTIMIZ YOK"

Şu anda peynirimizin pazar sıkıntısı kalmadı. Obruktaki peynir bir ay gibi bir sürede hemen tükeniyor. Sıkıntımız sahte peynirler. Obruktan çıkmayan bir peynirin 'Divle Obruk Peyniri' adı altında satılması yasak, suç. Fakat piyasada 300-400 ton peynir bu isimle satılıyor. Tüketici kesinlikle peynir alırken bizimle irtibata geçsin."

"YILLARDIR AYNI YÖNTEMLE PEYNİR ÜRETİYORUZ"

Köy halkından Lütfiye Kütahya da 55 yıldır köyde peynir yaptığını söyleyerek, "Yıllardır aynı yöntemle peynir yaparız. Mayıs ayında derilere basıp obruğa indirdiğimiz peynirleri ekim başlarında obruktan çıkarırız. Eskiden fiyatlar çok düşüktü. Televizyonlarda duyulmaya başladıktan sonra fiyatlar düzeldi. Bu sene kilosunu 150 liradan satıyoruz. Çok memnunuz." dedi.

"PEYNİRİ ALMANYA'YA GÖTÜRECEĞİM"

Obruğa peynir almaya gelen Nail Küçükyarma, "Almanya'dan iznimi geçirmek için Karaman'a geldim. Önceden bu peynirin ismini duymuştum. Buraya kadar geldim, obruğu gezdim. Peynir de satın aldım. Bu peyniri Almanya'ya götüreceğim. Herkes bu peyniri tatsın, tavsiye ediyorum." diye konuştu.