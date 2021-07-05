Karanfil ihracatında Denizli de iddialı

Denizli’de tomurcuk şeklinde kesilerek tek tek ayıklanan karanfilin hasadı başladı. Toplamda 15 dekar alanda üretilen karanfil, işlemler sonucunda ihracata hazır hale getirilerek satışa sunuluyor.

Acıpayam İlçesi Darıveren Mahallesinde, Kadir Hüseyin Okyar’a ve Çameli ilçesi Arıkaya Mahallesinde, Muhsin Çağdaş’a ait Karanfil Kesme Çiçek Seralarına Acıpayam ve Çameli ilçe müdürleri ziyaret etti.

KARANFİLLERİN HASAT ZAMANI HAZİRANDA BAŞLADI

Denizli’de 2021 üretim sezonunda Acıpayam’da 11 dekar alanda 3 üretici ve Çameli’de 4 dekar alanda 1 üretici örtü altında karanfil yetiştiriciliğine başladığı karanfillerin hasadını haziran ayı itibarı ile yapıyor.

SEÇİLEN KARANFİLLER ÖZENLE AYIKLANIYOR

Tomurcuk halinde kesimi yapılan karanfiller, tek tek seçilerek, ayıklanıyor. Ayıklanan ve temizlenen karanfiller, demetler halinde paketleniyor. Paketlenerek hazır hale getirilen karanfil demetleri, alıcı firma tarafından üreticiden alınıyor.

“DEMET HALİNE GETİRİYORUZ”

Üretici Hüseyin Okyar, karanfillerin serada kesildikten sonra depolarda ihracata hazır hale getirildiğini söyledi.

Okyar, "Burada kesim ve paketleme yapıyoruz sonra Antalya’ya gönderiyoruz. Karanfil bize geldikten sonra önce kesim sonra boylama işlemi var. Sonra 10’lu şekilde demet haline getiriyoruz ve paketleme yapıyoruz." dedi.

"İLK HEDEF, HOLLANDA'YA İHRACAT YAPMAK"

Plastik seralarda yapılan üretim sayesinde ilkbahar dikimlerinin yanı sıra kış dikimlerinden de başarılı sonuçların elde edileceği tahmin edilmekte olup, iç ve dış piyasada aranan kalite ve kriterlere sahip karanfiller alıcı firma ile sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz tarafından başta Hollanda olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.