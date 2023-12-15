Karar 21 Aralık'ta! Merkez Bankası'nın politika faizi 250 baz puan artırması bekleniyor TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı en son toplantıda yüzde 40'a çıkartılmıştı. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek PPK toplantısında ise 250 baz puan artırılarak yüzde 42,5'e çıkatılması bekleniyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

Veri öncesinde yapılan anketlerden biri olan AA Finans'ın beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

Toplantıya ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, "politika faizi" olarak tanımlanan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Ortalama 250 baz puan artırım bekleniyor

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45 arasında

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45 arasında yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)