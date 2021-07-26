Koronovirüs salgınından korunmak için izole yaşamı seçenler için karavanlı yaşam yeni bir seçenek olarak ortaya çıktı.

Pandemiyle yeni bir yaşam biçimine dönüşen karavan aynı zamanda orta ölçekli yatırımcılar için “karavan al-kirala” yöntemiyle yeni bir yatırım aracı oldu.

TATİLCİLERİN KARAVANA İLGİSİ 5 KAT ARTTI

Tatilcilerin karavan kiralama taleplerinde yüzde 500’e yakın artış yaşandığını ve artan karavan talebinin karavan üretimi sektörünü de canlandırdığını ifade eden sektördeki bir firmanın kurucu ortağı olan Berkan Ülker, “Kendi karavanını karavan şirketi aracılığıyla kiralayan yatırımcılar, aylık 9-12 bin lira kazanma fırsatı yakalayabiliyor. ‘Karavan al-kirala’ yöntemi yeni bir yatırım aracı oldu.” dedi.

"YATIRIMCILAR İÇİN KAZANÇLI BİR YATIRIM ARACI"

Karavanın yatırımcılar için farklı bir yatırım fırsatı sunduğuna değinen Ülker, yatırımcılara kazançlı bir yatırım alanı yarattıklarını belirterek, “Kişi karavan yapımına uygun piyasadan bir araç seçip bize karavan yapımı için teslim edebiliyor. Firma olarak yatırımcının satın aldığı karavanı onun adına, müşterilerimize kiralıyoruz. Yatırımcı bu yöntem sayesinde yüksek bir gelir elde edebiliyor.” şeklinde konuştu.