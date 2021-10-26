Karavan tutkunlarına müjde: ÖTV indirimi geldi, sıra fiyatlarda...

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile karavanlarda uygulanan ÖTV oranı değişti. Peki karavan fiyatları düşecek mi, ÖTV nasıl yansıyacak? İşte detaylar...

Karavan hayali kuranlar, pandemideki yoğun talebin ardından yüksek fiyatlarla karşılaşıyor, büyük bir kısmı ise vazgeçmek zorunda kalıyordu.

Motorlu karavanlarda sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indirimi Vergi Usul Kanunu ile birlikte geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre, karavanlardan alınan ÖTV azaltıldı. Fiyatlara yansıması beklenen kararın ardından karavan tutkunları da sevinç yaşadı.

Peki karavanlarda ÖTV ne kadar indi? Karavan fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...

KARAVANLARDA ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR?

Son yıllarda pandeminin de etkisiyle pek çok kişinin tercih ettiği karavanlarda, ÖTV yüzde 220'den yüzde 45'e indirildi.

Kanunun önceki versiyonunda 2000 cm3’ten düşük bir motora sahip aracın karavana dönüşmesi halinde yüzde 130-150 ÖTV oranı uygulanıyordu. Eğer motor hacmi 2000 cm3’ten büyükse, karavanda yüzde 220’lik bir ÖTV oranı uygulanıyordu.