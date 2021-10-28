Karavanda ÖTV indirimi ekonomiye katkı sağlayacak

Motorlu karavanlarda uygulanan ÖTV'nin yüzde 220’den yüzde 45’e çekilmesi sektörde sevinçle karşılandı.

Karavan üreticileri, ÖTV indiriminin turizmde sıçrama yaşatacağını ve Türkiye’ye katkı sağlayacağını düşünüyor.

Bu konuda Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, ÖTV indiriminin Türkiye yerli karavan sektörüne önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Özdağ, milli ve yerli üreticinin desteklenmesinin motokaravan sektöründe Türkiye’nin üreticilerinin kastlarını geliştirerek dünya ile rekabet edebilmesi için önemli bulduklarını iletti.

YILDA 490 MİLYON EURO GİRDİ BEKLENİYOR

Karavan sektör temsilcileri, motokaravan dönüşümünde kullanılan araçlarda hükümetin yaptığı ÖTV indiriminin Türkiye’ye karavan satışları ve karavan turizminden yılda 490 milyon euro girdi sağlayabileceğini açıkladı.

İSTİHDAM DA ARTACAK

Sektör temsilcileri karavandaki ÖTV değişikliğinin satışları artıracağını, istihdam sayısının da buna paralel olarak artacağını savunuyor.