Karavanlar Asya ve Avrupa'dan ilgi görüyor

İzole tatil için gözde olan ve tüm dünyadan talep gelen karavanların üretimi için Türkiye vazgeçilmez adreslerden olmaya başladı.

Ülkemizde sıfır üretim yapıldığı gibi ikinci el araçları karavana dönüştürme konusunda Türk şirketleri çok pratik çözümler sunmakta birbirleriyle yarışıyor.

Asya ve Avrupa’dan birçok ülke Türkiye’de üretilen karavanları tercih ediyor.

KARAVAN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRİLİYOR

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir firma tarafından isteğe göre dizayn edilen özel tasarım Tiny House karavanlar görücüye çıktı. Türkiye ve Avrupa’daki birçok ülke bu karavanlardan elde etmek için sıraya girdi.

"ARTIK BİZ YURT DIŞINA ÖRNEK OLUYORUZ"

Firma ortaklarından Murat Emir, “Türkiye’de üretilen Tiny House karavanlar yurt dışından örnekler alınarak yapılabiliyordu. Şimdi bu durum tam tersine döndü. Artık biz yurt dışındaki üreticilere örnek olmaya başladık. Kendi ülkemiz için ürettiğimiz ürünler yurt dışından çok talep getirmeye başladı. 20 ila 30 metre arasında isteğe özel Tiny House karavanlarımızı üretiyoruz.

4 METREDEN 10 METREYE KADAR ÜRETİLİYOR

Türkiye’de 4 metreden 10 metreye kadar O2 belgeli plakalı ve ruhsatlı olarak üretimlerimizde mevcut. Bunlar özellikle imar izni olmayan yerlerde daha çok tutan ürünlerdir. Yurt dışından, Dubai, Katar ve birçok ülkeden talep almaya başladık. Ülkemizin ve ürünlerimizin tanıtımı açısından bu bizleri son derece mutlu ediyor.” diye konuştu.