Karavanlarda ÖTV oranının yüzde 220'den 45'e düşürülmesi teklifi TBMM'de

Koronavirüs salgını ile birlikte talep patlaması yaşanan karavan pazarında, ÖTV oranının yüzde 220'den yüzde 45'e indirilmesi talebi Meclis gündemine sunuldu.

Koronavirüs salgını, karavan yaşamına olan ilgiyi artırdı. Hal böyle olunca da karavan alımında ve yapımında sektörel bir hareketlenbe başladı. Ancak motorlu karavanlara son bir yılda uygulanan yüzde 200'ün üzerindeki ÖTV, hem tüketiciyi hem de üreticiyi zor durumda bırakıyor.

VERGİ İNDİRİMİ TEKLİFİNE KARAVAN DA DAHİL

Motorlu karavanlarda sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indirimi, Türkiye Büyük Millet Mecilisi gündemine alındı.

YÜZDE 45'E İNDİRİLECEK

1 Ekim'de Meclis'e sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranın, yüzde 45'e indirilmesi yer aldı.

YÜZDE 80'DEN 220'YE ÇIKARILMIŞTI

Motorlu karavanlarda özel tüketim vergisi, önce yüzde 80'den yüzde 140'a, son olarak da yaklaşık 7 ay önce yüzde 220'ye yükseltilmişti.