Karbon salımının azaltılması için bisiklet kullanımı artmalı

Dünyada karbon salınımı önemli bir çevre sorununa işaret ediyorken, yetkililer bisiklet kullanımının yaygınlaşmasının bu konuda sağlayacağı yararları hatırlatıyor.

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, kalabalık şehirlerdeki çevre sorunlarının önlenmesi için bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğini belirterek, "Şehirlerdeki karbon salımının önüne ancak böyle geçilebilir." öngörüsünde bulundu.

"BİSİKLET YOLLARI YASAL ZORUNLULUK"

Toplu ulaşıma ve sosyal donatılara entegre bisiklet yollarının yasal zorunluluk olduğunu hatırlatan Suyabatmaz, "Önce toplu konut alanı gibi pilot bölgelerde ve kent içi kısa mesafelerdeki nüfusun yüzde 50'sini teşkil ediyor, ulaşımın bisikletle yapılması sağlanabilir. İşe, okula, bakkala, berbere, camiye, pazara gitmek gibi rutin ihtiyaçların karşılanması için bisiklet yolları yapılırsa çok daha büyük geri dönüşler olacak." yorumunu yaptı.

KARBON SALINIMI AZALACAK

Suyabatmaz, bisikletin modern kentlerin temel gerekliliği olduğunu vurgulayarak, "Petrol tüketimi azalacak, sağlıklı yaşam artacak, karbon salımı azalacak ve hava kalitesi artacak. Bisiklet kentin yaşam kalitesini artıracak unsur. Şehirlerdeki karbon salımının önüne ancak böyle geçilebilir. Kent içinde bisiklet kültürü geliştikten sonra da hafta sonları doğaya çıkmak, şehirler arası kullanabilmek gibi adımlar atılmalı. Toplumun bisikletli yaşamı sindirip yaşaması ve sağlıklı olması öncelikli ihtiyaç." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA BİSİKLET KULLANICILARINA TEŞVİK VAR"

Bisikletin yaygınlaşmasında teşviklerin önemine değinen Suyabatmaz, "Avrupa'da bisiklet kullanıcılarına kilometre başına 25 cent gibi işe gidip gelmede teşvik veren ülkeler var. Devlet yeter ki bisiklete binin, karbon salımını azaltacağım diyor. Fiziksel hareketsizlik kaynaklı hastalıkların da azalması için kent içi ulaşımda bisiklet teşvik ediliyor. Şehirlerimiz bundan çok şey kazanacaktır. Aylık sadece 10 bin kişi yakıttan 100 lira tasarruf etse, 1 milyon lira petrole değil iç ekonomiye yansıyacak." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DAN YENİ ZELANDA'YA TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN BİSİKLETLER SATILIYOR"

Bisikletliler Derneği Başkanı Suyabatmaz, Türkiye'de bisiklet üreten firmaların ihracatını artırdığını belirterek, "Avrupa'dan Yeni Zelanda'ya kadar Türkiye'de üretilen bisikletler satılıyor. Salgında bir ara dünyada bisiklet kıtlığı yaşandı çünkü ciddi talep artışı yaşandı. Bu durumda Türkiye'den hiç mal almamış ülkeler bile bizden bisiklet aldılar. İç pazarda ise aksi yönde düşüş yaşandı." ifadelerini kullandı.