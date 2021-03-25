KARÇEL Türkiye'de nükleer enerji alanında sertifikaya sahip ilk firma oldu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının bağlı kuruluşu KARÇEL, aldığı sertifika ile nükleer enerji alanında gerçekleştirilen projeler için artık teklif sunabilecek.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (KARÇEL), Türkiye'de nükleer enerji alanında Rusya Federasyonu yönetmelik ve standartlarına göre çelik imalat ve montaj işleri hususunda "Uygunluk Değerlendirme Sertifikası"na sahip ilk firma olarak kayıtlara geçti.

KARÇEL'İN KAPASİTESİ

Kardemir'den yapılan açıklamada, KARÇEL'in Rusya'da liman genişleme, Afrika'da demir yolu hatları kurulumu, Tayland'da rafineri modernizasyonu gibi birden çok uluslararası projede yer aldığı anımsatılarak, şirketin ülke içinde 1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere birçok önemli fabrikanın kurulum, inşaat ve montajını paket olarak üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Pandemi nedeniyle piyasaların daraldığı ve ekonomik faaliyetlerimizin zorlaştığı günlerde üretim ve istihdam rekoru kıran KARÇEL, almış olduğu sertifikayla bir kez daha sektördeki itibarını ve gücünü yukarılara taşıdı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin ilk etabında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Santralin 2023 yılında ilk etabı tamamlanarak devreye girmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.