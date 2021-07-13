Kargodan ürün teslim alırken dikkat edilecekler

Salgın hastalık sürecinde, uzaktan satış ya da mesafeli sözleşme olarak adlandırılan satış yönteminde önemli artışlar ortaya çıktı.

E-ticarete olan ilginin artması ile birlikte, “Sanal Pazar” olarak adlandırılan, çok sayıda markanın ürünlerini satışa sunan internet sitelerinden ya da firmaların kendi internet sitelerinden alışverişler yapıyoruz. Hatta, sosyal medya hesapları üzerinden de alışverişler gerçekleştiriyoruz.

E-ticarette ortaya çıkan artışa bağlı olarak, kargo ve dağıtım firmalarının iş yüklerinde önemli artışlar yaşanmaya başladı. Bu durum, bazı sorunların yaşanmasına neden oluyor.

PAKET, TESLİM ANINDA KARGO ELEMANI İLE BİRLİKTE AÇILIP KONTROL EDİLMELİ

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün verdiği bilgilere göre uzaktan satışlarda ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisi, satın aldığımız ürünün kargo ile tesliminde yaşanıyor.

Küçük'ün aktardığı bir örnek olayda, tüketici internetten (uzaktan satış yoluyla) satın aldığı çaydanlık takımını, kargo teslim tarihinden yaklaşık 30 gün sonra ambalajını açıyor. Paketten çaydanlık takımının kırık çıkması üzerine, fotoğraflarını çekerek firmaya değişim için müracaat ediyor, firma değişim talebini kabul etmiyor. Firma, tüketicinin talebini geri çevirme gerekçesi olarak, paketin teslim anında kargo elemanı ile birlikte açılıp kontrol edilmemesini ileri sürüyor.

TÜKETİCİ KARGODAN TESLİM ALDIĞI ÜRÜN HATALI ÇIKARSA NE YAPMALI

Tüketici, maddi zararının tazmini amacıyla (Çaydanlık takımı için ödediği bedelin iadesi için) Tüketici Hakem Heyetine müracaat ediyor. Buradaki önemli sorun, çaydanlık takımı ne zaman kırılmıştır? Kırık mı teslim edilmiştir? Veya teslim alındıktan sonra tüketici tarafından mı kırılmıştır? Tüketicinin sadece ürünün fotoğrafını çekip, firmaya müracaat etmesi yeterli midir?

TÜKETİCİNİN HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN VE CEZAİ ŞART ÖDEMEKSİZİN 14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI VAR

Konuyu yasal açıdan değerlendirecek olursak, yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri (Madde 48) gereğince, telefon veya internet yoluyla yapılan alışverişlerde (Uzaktan satışlar, mesafeli sözleşmelerde) hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içinde tüketicinin cayma hakkı bulunmaktadır. Teslim edilen bir ürünü, mutat bir kontrol sonrası (özellikle tıbbi ürünleri, elektronik ürünleri veya cep telefonu gibi ürünleri kullanmamak şartıyla) gerekçesiz 14 gün içerisinde cayma bildiriminde bulunarak iade edebilir.

PAKETTEN ÇIKAN “AYIPLI BİR MAL” OLABİLİR

Söz konusu olayda ise, çaydanlık takımının paketten kırık çıkması nedeniyle “ayıplı bir mal” olma özelliği ortaya çıkabilir.

MALIN AYIPSIZ OLDUĞUNU ALICI DEĞİL, SATICI İSPAT ETMELİ

Ayıplı mallarda ise, satın alma tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıplarda, malın satış anında ayıplı olduğu kabul edilerek, malın ayıpsız olduğunun ispat şartı, satıcıya ait bulunuyor (6502 sayılı Kanun Md.10). Bu durumda tüketici; malı iade etme, değiştirme, onarılma ya da misli ile değiştirme haklarından birine doğrudan sahip olabiliyor.

TESLİM ANINDA KONTROLÜN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKIYOR

Uygulamada, kargo elemanları ürünleri en seri şekilde teslim edip, adresten hızla ayrılma çabası içerisinde bulunuyor. Bu durumda, teslim alınan paketi kargo elemanı ile birlikte açıp kontrol etme imkanı neredeyse yok. Bazı kargo firmalarının sunduğu “Kontrollü Teslimat” (Kargo elemanı ile birlikte ambalajı açıp kontrol etme ve sonra teslim alma uygulaması) hizmetinde bunu gerçekleştirmek mümkün bulunuyor.

ÜRÜN TESLİM ALIRKEN TESLİM EDİLECEKLER:

Levent Küçük bu konu hakkında “Tüketicilerimizin uzaktan satış yöntemi ile (İnternet sitelerinden ya da telefon yoluyla yaptıkların alışverişlerde) satın aldıkları ürünlerin kargo firmaları tarafından tesliminde, aşağıdaki hususlara dikkat etmelerinde yararlar bulunmaktadır.” diyerek bu konuda önem verilecek maddeleri şöyle sıralıyor:

1-Alışveriş öncesi firmalar hakkında iyi araştırma yapılarak, haklarındaki tüketici şikayet ya da memnuniyetlerinin dikkate alınması,

2-Alışverişlerde kurumsal kimlikleri bilinen güvenilir web sitelerinin ya da firmaların tercih edilmesi,

3-Satın alınan ürünlerin kargo ile tesliminde “Kontrollü Teslimat” uygulamasının tercih edilmesi, satış yapan firmaların ürün gönderimi sırasında bu yolu kullanmalarının istenmesi,

4-Kargo elemanı tarafından teslim edilen ürün ambalajlarını uzun süre bekletmeden (en geç 14 gün içinde) açılması,

5-Uzaktan satışlarda (mesafeli sözleşmelerde) hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içinde tüketicinin cayma hakkı bulunduğunun bilinmesi,

6-Ayıplı mallarda, satın alma tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıplarda, malın satış anında ayıplı olduğu kabul edilerek, malın ayıpsız olduğunun ispat şartının satıcıya ait olduğunun bilinmesi,

7-Kargo elemanı tarafından teslim anında, paketin mümkünse kargo elemanı ile birlikte açılarak satın alınan ürünün kontrol edilmesi, ürününün hasarlı ya da bozulmuş olması halinde, kargo elemanı ile birlikte tespit yapılarak, ürünün fotoğraflarının çekilmesi,

8-Kargo elemanının ürünü teslimi sonrası paketin açılması durumunda, ürününün hasarlı ya da bozulmuş olması halinde, ürünün fotoğrafını çekerek, apartman görevlisi, komşu gibi aile dışındaki 3. şahıslar ile birlikte bir tutanak düzenlenerek, durum tespiti yapılması,

9-Hasarlı veya bozulmuş ürünlerin varlığı halinde, önce satın aldığımız firma ile irtibata geçilmesi, sonuç alınamaması halinde, maddi zararlarımız için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunulması.