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    Kars gravyer peyniri altına meydan okuyor

    Dünyadaki en özel peynirler arasında yerini alan Kars gravyer peyniri altınla yarışıyor. 80 kiloluk peynire 14 gram altın düşüyor.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 00:27
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 00:47
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    Kars gravyer peyniri altına meydan okuyor

    Kars’ta 35 yıldır gıda sektöründe hizmet veren Mahmut Bilgir, 2 yıllık 80 kilo ağırlığındaki gravyer peynire altın takarak satışa sundu.

    GRAVYER PEYNİR ALTINLA YARIŞIYOR

    5 ton sütle ve büyük emeklerle üretilen gravyer peyniri önce temizleyen Bilgir, altınla yarışan gravyeri oğlu Efe Bilgir ile birlikte kesti.

    Kars gravyer peyniri altına meydan okuyor #1

    PEYNİR RENGİNİ HAYVANLARIN OTLADIĞI ÇİÇEKLERDEN ALIYOR

    Gravyer peyniri besin değeri yüksek olmasıyla dünyadaki en özel peynirler arasında yer alırken, Bilgir, büyük emeklerle üretilen peynirin rengini de hayvanların merada otladığı çiçeklerden aldığına dikkat çekti.

    Kars gravyer peyniri altına meydan okuyor VİDEO


    Kars gravyer peyniri altına meydan okuyor #2

    "ALTIN DEĞERİNDEKİ GRAVYER PEYNİRİMİZİ MÜŞTERİLERİMİZE SUNUYORUZ"

    80 kilosuna 14 gram altın düşen peynirin kesimini yaptıktan sonra satışa sunan işletmeci Mahmut Bilgir, “Altın değerindeki gravyer peynirimizi, Karsımıza gelen değerli misafirlerimize, şehir dışında bulunan müşterilerimize ikramda bulunuyoruz, gönderim yapıyoruz” diye konuştu.

    Yaklaşık 2 yıl dinlenme depolarında bekletilen gravyer peyniri tam oluştuktan sonra işletmelere getirilerek dikkatli şekilde kesimi yapılıyor.

    Kars gravyer peyniri altına meydan okuyor #3

    DÜNYADAKİ EN ÖZEL PEYNİRLER ARASINDA YER ALIYOR

    Kars’ta üretilen gravyer peyniri, dünyadaki en özel peynir arasında da yerini alıyor. Günümüzde altınla yarışan gravyer peynire vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor.

    Kars gravyer peyniri altına meydan okuyor #4

    Kars gravyer peyniri altına meydan okuyor #5

    Kars gravyer peyniri altına meydan okuyor #6


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