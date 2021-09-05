Karşılıksız çek dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı

Ankara'da kurdukları paravan şirketler üzerinden edindikleri karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yapan suç örgütüne üye 18 zanlı gözaltına alındı.

Önce temiz bir şirketi satın aldılar, sonra onun üzerinden gerçekte faaliyette olmayan paravan şirketler kurdular, daha sonra bankalara başvuru yapıp ticarette kullanmak üzere çek karneleri elde ettiler. Nakit yerine geçen ve verildiğinde çeşitli mal ve hizmetleri satın alabilen bu çek karnelerini piyasaya sürerek kazanç sağladılar. Zamanı gelip de çeklerin karşılıkları çıkmayınca dolandırıcılıkları ortaya serildi.

ÇEK DOLANDIRICISI ZANLISI 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da kurdukları paravan şirketler üzerinden karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Hacı B'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKSEK MİKTARDA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında paravan şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürülerek yüksek miktarda haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

TİCARİ SİCİLİ TEMİZ ŞİRKET ÜZERİNDEN PARAVAN ŞİRKET KURUP PİYASAYI DOLANDIRDILAR

Suça karışan kişilerin 500 bin lira karşılığında ticari sicili temiz, senetleri zamanında ödeyen firmayı satın aldığı ve karşılıksız çekleri piyasaya bu firma üzerinden sürdükleri, milyon liralık mal ve hizmet satın alarak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

6 AYLIK TAKİBİN SONUCU YAKALANDILAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından şafak vakti suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2'Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA OLMAK ÜZERE 12 ZANLI SERBEST KALDI, 2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 zanlı serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Hacı B'nin de arasında olduğu 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.