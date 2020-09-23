Kars'ta ata yadigarı kavılca buğday üretimi arttı

Kış aylarının soğuk ve çetin geçtiği Kars'ta bazı çiftçiler, unutulmaya yüz tutmuş ata yadigarı tohumların yaygınlaştırılması için üretim yapıyor.

Kars'ta yüzyıllık, dededen kalma buğday türü olan "kavılca ve kırmızı buğday", çiftçiler tarafından tekrar hatırlanarak, üretimine hız verildi. Hasat zamanında da ortaya renkli görüntüler çıktı.

ÇİTÇİLER GÜN GEÇTİKCE DAHA ÇOK HUBUBAT EKİYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı hububat alım taban fiyatlarını erken açıklaması ve fiyatların çiftçiyi memnun edecek düzeyde olması nedeniyle üreticilerin gün geçtikçe hububat ekimine yöneldiğini dile getirdi.

KIRMIZI BUĞDAY, ASIRLAR ÖNCESİNDEN KALMA ATA YADİGARI

Bölgede asırlar önce üretilen ata tohumu kavılca ve kırmızı buğdayın ekimini yapan yöre çiftçileri, verimli bir sezon geçirdi.

BUĞDAY YIĞINLARI, KÜREKLERLE GELENEKSEL USULDE SAVURULDU

Hasat ettikleri buğday yığınlarını küreklerle geleneksel usulde savurduktan sonra çuvallara dolduran çiftçiler, daha sonra kışın tüketmek üzere mahsullerini değirmende öğüterek un haline getiriyor.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE ÜRETİMİ ARTTI

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Kars'ta 2020 yılında 323 bin dekar alanda buğday üretimi yapıldığını söyleyen, şöyle konuştu:

"İlimizde ata buğday çeşidimiz olan kavılca buğdayı, 2020 yılı için 4 bin 750 dekar alanda ekiliş yapılmış olup yaklaşık 500 ton ürün elde edilmiştir. Diğer buğday çeşitlerinde ekmeklik kırmızı buğdayda ise 60 ton üretim yapılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı hububat alım taban fiyatlarını erken açıklaması ve fiyatların çiftçiyi memnun edecek düzeyde olması nedeniyle üreticilerimiz gün geçtikçe hububat ekimine yönelmektedir."

"DİYETİSYENLERİN TÜKETİLMESİ İÇİN TAVSİYE ETTİĞİ BİR BUĞDAY TÜRÜ"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök ise Kars'ın yüzlerce yıllık geçmişi olan orijinal kırmızı buğdayının organik olarak yetiştirilmesinin önemli olduğunu anlattı.

Yörede kırmızı buğday üretiminin yaygınlaşmaya başladığını aktaran Gök, "Bu kırmızı buğday sadece kendi un yapımında kullandıkları bir buğday. Buğdayın kepek oranı oldukça yüksek ve diyetisyenlerin tavsiye ettiği bir buğdaydır. Özellikle obezite için ilaç niteliğinde bir buğday türümüz. Bu sene hasadını yapmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

“BİZİM BU ÜRETTİĞİMİZ BUĞDAY DEDELERİMİZDEN KALMA”

Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde çiftçilik yapan Erdal Karadağ da nesilden nesile aktarılan kırmızı buğday üretimini köyde yalnızca kendilerinin yaptığını ifade ederek, "Bizim bu ürettiğimiz buğday, en az yüz yıllıktır. Dedelerimizden kalan buğdaydır. Bu kırmızı doğal buğdayımızdan un öğütür, ekmek ve diğer yiyeceklerimizi yaparız. Biz diğer Amerikan, İsrail buğdaylarını kullanmıyoruz. Onlardan sadece hayvan yemi için kullanılıyor." dedi.