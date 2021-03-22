Kart aidatları yüzde 20 arttı, tüketiciler aidatsız kartlara yöneldi

Pandemi döneminde hem online hem fiziksel alışverişlerinde kredi kartını daha çok kullanmaya başlayan tüketiciler, kredi karşılaştırma platformlarında da aidatı olmayan kartları arıyor.

Pandemi döneminde hem online hem fiziksel alışverişlerde kredi kartını daha çok kullanan tüketiciler, kredi karşılaştırma platformlarına yöneldi.

KART AİDATLARI 30-300 LİRA ARASINDA

Bu portaldaki verilere göre, kart aidatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 20 arttı. Öğrenciler için sunulanlar hariç, diğer kredi kartlarının aidatları, 30 ila 300 lira arasında değişen yıllık rakamlara ulaştı. Bu durum tüketicilerin, kart başvurusunda bulunmadan önce karşılaştırma siteleri üzerinden aidat tutarlarını, aidatsız kart seçeneklerini ve kampanyaları araştırmaya başlamasına sebep oldu.

KORONAVİRÜS SALGINI KARTLI KULLANIMI KÖRÜKLEDİ

Pandemiyle geçen 2020 yılında e-ticarete yönelim başta olmak üzere, bulaş riski kaygısıyla temassız ödeme eğilimi gibi etkenler kredi kartı kullanımını yükseltti.

1.15 TRİLYON LİRA KARTLA ÖDENDİ

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, 2020’de kartlı ödemeler bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 1 trilyon 15 milyar liraya ulaştı. Bu ödemelerin yüzde 22’si internet üzerinden yapılırken, online alışverişte kartlı ödeme miktarı 260 milyar lira oldu. Kullanımdaki kredi kartı sayısı ise yüzde 8 artışla 75 milyon 700 bin olarak kayıtlara geçti.

"TEMASSIZ ÖDEME RÜZGARI DİNMEYECEK"

Bu konuda faaliyet gösteren bir platformun Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, temassız ödeme seçeneğinin kredi kartı kullanımını yaygınlaştırmaya devam edeceğini öngördüklerini belirttti.

HER 5 KREDİ KARTINDAN 3'Ü TEMASSIZ

Yaşar, "Sağlık uzmanlarının banknot ve madeni paraların taşıdığı bulaş riskine yönelik uyarıları, temassız ödeme özelliği taşıyan kart başvurularını artırdı. BKM verilerine göre, 2020'de temassız kredi kartı sayısı 45 milyona ulaştı. Bu da artık her 5 kredi kartından 3’ünün temassız olduğu anlamına geliyor. Devam eden talep artışı karşısında bankaların tavrı ise tüketicilerin hassasiyetlerine uygun alternatifler geliştirmek oldu. Nitekim şu an bazı bankalar yeni müşterilerine özel ‘ilk yıl ücretsiz’ kampanyaları yaparken, bazıları da aidatsız kart, aidat bedeli kadar puan, daha fazla taksit gibi uygulamaları gündeme getiriyor." diye konuştu.