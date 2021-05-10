Kartlı harcamalar nisanda yüzde 9 daraldı

Nisan ayında kartlı harcamalar, TEPAV tarafından yapılan araştırmalara göre önceki aya göre tutar olarak yüzde 9, işlem adedi olarak yüzde 8 oranında daraldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) araştırmasına göre, kartlı harcamaların yıllık artışı baz etkisi kaynaklı olarak yüzde 80’e ulaştı.

Söz konusu artışta, koronavirüs salgınının ilk dalgasına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ilk olarak Nisan 2020’de alınması ve harcamalarda yaşanan hızlı düşüşün oluşturduğu güçlü baz etkisi belirleyici olduğu belirtildi.

İŞLEM ADEDİ OLARAK KARTLI HARCAMALAR YÜZDE 8 AZALDI

Nisan ayında kartlı harcamalar önceki aya göre tutar olarak yüzde 9, işlem adedi olarak yüzde 8 oranında daraldı. Tam kapanmanın başladığı 30 Nisan haftasında ise yüzde 25 artış gözlenirken, ayın genelinde 26 harcama grubundan market ve alışveriş merkezleri ile kulüp/dernek/sosyal hizmetler dışındaki tüm harcamalarda düşüş gerçekleşti.

HARCAMA GRUPLARININ TÜMÜ YILLIK OLARAK ARTTI

Harcama gruplarına göre bakıldığında, kalemlerin tamamında yıllık olarak artış gözlenirken; salgından en olumsuz etkilenen harcama gruplarında yıllık artış oranlarının da yüksek olduğu görüldü. Hava yolları, konaklama, seyahat acenteleri, taşımacılık, yemek, giyim ve aksesuar ile araba kiralama bu grupta yer alan kalemler olduğu kaydedildi.

ONLİNE ALIŞVERİŞLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı Nisan 2021’de yüzde 34 olurken, salgınla birlikte önem kazanan online alışverişler nisan ayında da yüksek oranda artış gösterdi.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin yıllık artışı yüzde 85’e, mektupla/telefonla yapılan işlemlerinki ise yüzde 67’ye ulaştığı belirtildi.