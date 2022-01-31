Kartlı harcamalar 2021’de yüzde 50 arttı

Kartlı Ödemeler 2021 araştırmasına göre, pandemide değişen alışveriş alışkanlıkları kartlı harcamaları artırdı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Dünya Bankası verilerinden faydalanılarak yapılan Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2021 araştırmasına göre, her sene katlanarak büyüyen kartlı ödemeler, 2021’de bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 50 artarak 1 trilyon 712 milyar liraya yükseldi.

KREDİ KARTI SAYISI 84 MİLYON

Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 84 milyona, banka kartı sayısı ise 207 milyona ulaştı.

TEMASSIZ İŞLEM ADEDİ YÜZDE 114 ARTTI

2020'de 1,7 milyar olan temassız işlem adedi ise 2021’de yüzde 114 artarak 3,7 milyar adedi gördü. Büyüme trendinin artarak devam edeceği, 2023’te kartlı harcamaların 2,5 trilyon liraya ulaşacağı öngörülüyor.

AİDATSIZ KART TALEBİ YÜKSELDİ

Pandemide kartlı harcamalardaki artış, tüketicileri kredi kartı seçiminde de bilinçlendirerek, aidatsız kredi kartlarına yönlendirdi. Kredi karşılaştırma platfomları üzerinden yapılan aidatsız kart talepleri yükselişe geçti. Artan talep karşısında bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerine taksit ve puanlı alışveriş seçenekleri eklemeye başladı.