Kartlı ödemeler 2021'de yüzde 49 arttı

BKM verilerine göre, kartlı ödemeler 2021'de önceki yıla göre yüzde 49 artışla 1,71 trilyon liraya ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin (BKM) 2021 yılına ilişkin verileri açıkladı.

Geçen yıl en fazla kartlı ödeme artışı hava yolları ve konaklama sektörlerinde görüldü.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME YÜZDE 75 ARTTI

Kartlı ödemeler 2021'de önceki yıla göre yüzde 49 artışla 1,71 trilyon liraya ulaştı ve internetten kartlı ödeme tutarı yüzde 75'lik büyümeyle 455 milyar lira oldu.

TEMASSIZ ÖDEME TUTARI 3'E KATLANDI

Temassız ödeme tutarı 3 katına ulaşırken, internetten kartlı ödeme tutarı ise yüzde 75'lik büyümeyle 455 milyar lira oldu. Geçen yıl her 4 liralık kartlı ödemenin 1 lirası internetten yapıldı.

KARTLI NAKİT ÇEKİM 1,12 TRİLYON LİRA

Kartlı nakit çekim tutarı ise yüzde 17 büyüyerek 1,12 trilyon liraya ulaştı. 2021'de günde ortalama 4,7 milyar lira kartlı ödeme gerçekleşirken, 3,3 milyar lira nakit çekim işlemi yapıldı.

Kredi kartı sayısı yüzde 11 artışla 83,8 milyon olurken, banka kartı sayısı yüzde 4 yükselişle 150,1 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 32 artışla 57,1 milyon adede ulaştı. Böylece toplam kart sayısı yüzde 10 artarak yaklaşık 291 milyon adet olarak gerçekleşti.

Avrupa'da bu alanda en yüksek kart sayısına sahip ülke Türkiye oldu.

KREDİ KARTLI ÖDEME TUTARI 1,4 TRİLYON LİRA OLDU

Geçen yıl kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 47 artışla 1 trilyon 406 milyar liraya, banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 55 artışla 279,8 milyar liraya, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme tutarı ise yüzde 211 artışla 26,5 milyar liraya ulaştı.

Geçen yıl ortalama olarak günde 24,2 milyon adet ödeme işlemi, 4,7 milyar lira ödeme tutarı gerçekleşti. İşlem başına ortalama ödeme tutarı ise 2021'de yüzde 15 artışla 194 liraya ulaştı.

EN FAZLA KARTLI ÖDEME 31 ARALIK'TA

Geçen yıl en fazla kartlı ödeme tutarı 8,8 milyar lira ile 31 Aralık'ta gerçekleşirken, en fazla kartlı nakit çekim tutarı 10 milyar lira ile 19 Temmuz'da (Kurban Bayramı Arife günü) yaşandı.