Kartlı ödemeler yüzde 50 artışla 159 milyar liraya ulaştı

BKM verilerine göre eylül ayında kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 159 milyar liraya ulaştı.

Koronavirüs salgınını artırdığı kartlı ödeme alışkanlıkları büyümeye devam ediyor.

Yabancı kartlarla 2021 yılı Haziran-Eylül döneminde yapılan ödemeler geçen yılın 4 katına, 2019’un ise 2 katına ulaşarak 59 milyar lira oldu.

EYLÜL AYI KARTLI HARCAMALARINDA YÜZDE 50 ARTIŞ YAŞANDI

Eylül ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 159 milyar 200 milyon lira oldu. Eylül ayındaki kartlı ödeme tutarının 130 milyar 100 milyon lirası kredi kartları ile yapılırken, 26 milyar 600 milyon lirasıyla banka kartları, 2 milyar 500 milyon lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

ÖN ÖDEMELİ KARTLARLA YAPILAN ÖDEMELER YÜZDE 169 OLDU

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 48, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 169 olarak gerçekleşti.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre eylül sonu itibarıyla Türkiye’de 82 milyon 100 bin adet kredi kartı, 146 milyon 100 bin adet banka kartı ve 53 milyon 200 bin adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 4’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 33’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış göstererek 281 milyon 400 bin adede ulaştı.

YABANCI KARTLARLA YAZ DÖNEMİNDE YAPILAN ÖDEMELER 59.4 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Haziran ve eylül ayları arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurtiçinde 59 milyar 400 bin liralık kartlı ödeme yapıldı. 2020 yılının Haziran ve Eylül ayları arasında bu tutar, uluslararası sağlık tedbirlerinin etkisiyle 15 milyar 300 bin lira olarak gerçekleşmişti. 2019 yılında ise iyi geçen turizm sezonu ile beraber 33 milyar 800 bin lira ile yabancı kartlarla ülkemizde yapılan ödemelerde rekor seviyeye ulaşılmıştı.

YABANCI KARTLARLA YAPILAN ÖDEMELER GEÇEN YILIN 4 KATI

Büyüme olarak bakıldığında bu yıl yabancı kartlarla yapılan ödemeler yüzde 288 büyüyerek geçen yılın 4 katına ulaştı. Bu yüksek artışta 2020 yılında alınan tedbirlerle beraber yabancı kartlarla yapılan ödemelerde meydana gelen yüzde 55’lik daralma (baz etkisi) etkili oldu. Ancak iyi geçen 2019 yılına göre de yüzde 76 oranında yüksek bir büyüme görüldü, bu büyüme yabancı turistler tarafından ülkemizin daha çok tercih edildiğine işaret etti.

YABANCI KARTLARLA EN FAZLA ÖDEME HAVA YOLLARI, GİYİM VE KONAKLAMA SEKTÖRLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yaz döneminde yabancı kartlarla yurt içinde yapılan ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde en fazla ödemenin 12 milyar 200 bin lira ile hava yolları sektöründe olduğu görülüyor. Hava yolları sektörünü 11 milyar 800 bin lira ile giyim ve aksesuar, 7 milyar lira ile konaklama, 5 milyar 800 bin lira ile kuyumculuk ve 4 milyar 100 bin lira ile market-gıda sektörleri takip etti. İlk 5 sektör yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 69’unu oluşturdu. Yabancı kartlarla yaz döneminde yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı 985 lira olurken, internetten yapılan kartlı ödemeler yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 23’ünü oluşturdu.