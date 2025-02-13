Kasaplar: Ramazan'da kırmızı ete zam yok

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Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) tedariği ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) ve Ankara PERDER üyeleri zincir marketlerde kırmızı etin fiyatının sabitlendiğini açıklamıştı.

Bugün de Rekabet Kurumu, Ramazan'da kırmızı etin fiyat artışının üzerinde durduklarını ve denetimleri artırarak yüksek cezalar kesileceğini hatırlattı.

KIRMIZI ETE YÜZDE 10-15 ZAM HABERLERİ

Ramazan öncesi kırmızı ete yüzde 10-15 arası zam olacağı haberlerine sektör temsilcilerinden yalanlama geldi.

Kırmızı ete zam iddialarına ise yalanlama geldi.

"FİYATLAR RAMAZAN SONUNA KADAR DONDURULDU"

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, fiyatların Ramazan sonuna kadar dondurulduğunu ve zam olmayacağını söyledi.

"ÜRETİCİNİN ZAM TALEBİ VAR ANCAK ESNAF YAPMIYOR"

NTV'ye bilgi veren Tüfekçi, üreticilerin zam talebinde bulunduğunu ancak esnaf olarak zammı reddettiklerini belirtti.

Tüfekçi, "Marketler de zaten Et ve Süt Kurumu ile anlaştı, Ramazan sonuna kadar zam yok" dedi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA MARKETLER KIRMIZI ETİ SABİTLEDİ

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketler ve Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği, iki hafta önce Ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini duyurmuştu.

KIRMIZI ET FİYATLARI

Buna göre Ramazan sonuna kadar kıyma 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.

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