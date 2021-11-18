Kasım 2021 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Zamları etkileyecek...

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2021 Kasım enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Kira fiyatları ne kadar artacak, emekli ve memura ne kadar zam gelecek sorularının yanıtı, açıklanan enflasyon oranlarıyla netleşiyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

KASIM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayına ait enflasyon oranı 3 Aralık Cuma günü açıklanacak. Açıklama her ay saat 10:00’da yapılıyor.

ZAMLARI ETKİLEYECEK

Tüketici enflasyonu temmuz ayından bu yana yüzde 6.73’e ulaştı. Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında memur ve memur emeklileri yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 12.5’i bulacak.

KİRACILAR PÜRDİKKAT

Kira artış oranları, TÜİK tarafından her ay başında açıklanan enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu nedenle kiracıların ve ev sahipleri pürdikkat enflasyon rakamlarını inceliyor.

Kasım ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kira zammı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından 3 Aralık 2021 tarihinde belli olacak.