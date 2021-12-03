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    Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

    Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

    Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.12.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 10:33
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    Kasım ayı enflasyon oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrilmişti.

    Milyonların merakla beklediği oran bugün açıklandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayınladı.

    Buna göre TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, artış gerçekleşti.

    3 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

    Yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu.

    Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

    Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı #1

    BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KALDI

    Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönündeydi.

    Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.

    Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı #2

    YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 5,77 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA

    Yıllık en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu.

    ARTIŞIN YÜKSEK OLDUĞU ANA GRUP YÜZDE 28,90 İLE LOKANTA VE OTELLER

    Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

    Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı #3

    AYLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

    Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,08 ile eğitim ve yüzde 0,58 ile haberleşme oldu.

    Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

    Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı #4

    ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 19,75; AYLIK YÜZDE 3,22 ARTTI

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,76 artış gerçekleşti.

    Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı #5

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