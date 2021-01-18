Kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı

TCMB, kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini yayınladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini yayınladı. Buna göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,7 oranında azalışla 228 milyar 600 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,6 oranında artışla 614 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UYP 2020 KASIM SONUNDA -385.9 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -345 milyar 800 milyon ABD doları iken 2020 Kasım sonunda -385 milyar 900 milyon dolar seviyesinde kayıtlara geçti.

REZERV VARLIKLARDA AZALIŞ

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 21,8 oranında azalışla 82 milyar 700 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,6 oranında azalışla 90 milyar 700 milyon dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,9 oranında azalışla 44 milyar 200 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

YÜKÜMLÜLÜKLER ALT KALEMLERİ

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 20,5 oranında artışla 197 milyar 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

PORTFÖY YATIRIMLARI 110 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 17 oranında azalışla 110 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 24,4 oranında azalışla 24 milyar 600 milyon dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 59,8 oranında azalışla 6 milyar 200 milyon dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3 azalışla 47 milyar 700 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artarak 307 milyar 400 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında azalarak 32 milyar 600 milyon dolar olurken, TL mevduatı yüzde 8,8 oranında artarak 14 milyar 800 milyon dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,4 oranında azalarak 63 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,2 oranında azalarak 95 milyar 200 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU NEDİR

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tabloyu ifade eder.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.