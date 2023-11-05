Kasımda e-ticaret hacminin 400 milyar liraya çıkması bekleniyor Kasım ayındaki indirim kampanyalarının tüketicileri harekete geçirmesi ve elektronik ticarette patlama yapması bekleniyor. Sektör, tüm yıldan 1,3 trilyon lira gelir beklerken sadece kasım ayından 400 milyar liralık ciro hedefliyor.

AA

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, kasım ayındaki kampanyalardan beklentilerini gözler önüne serdi.

Çevikoğlu, 11 Kasım'da Bekarlar Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Alışveriş Cuması ile 30 Kasım'da Siber Pazartesi dolayısıyla e-ticaret sitelerinde alışveriş oranlarının artacağını belirtti.

Çevikoğlu yaptığı açıklamada, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak tek güne sığdırılmaya çalışılan indirim konseptinin bir aya yayılacağını söyledi.

"300-400 milyar liralık alışveriş yapılacak"

Türkiye'de elektronik ticarette "kasım ayı çılgınlığı" yaşanacağını dile getiren Çevikoğlu, böylece 300-400 milyar liralık alışveriş yapılacağının beklendiğini aktardı.

"Belirli saatlerde yapılacak özel indirimler yapılacak"

Lojistik altyapılar üzerindeki yükü azaltmak, tüketici şikayetlerine ve gecikmelere sebep olmamak için e-ticaret günlerinin kasım ayının tamamına yayılacağını söyleyen Çevikoğlu, belirli saatlerde yapılacak özel indirimlerle tüketicilerin en iyi fırsatları yakalamalarının sağlanacağını anlattı.

"E-ticaret sektörü, yılı yaklaşık 1,3 trilyon lirayla kapatacak"

Çevikoğlu, kasım ayını da içine alan 2023 yılının tamamındaki ciro için şu hedefi dillendirdi:

Bu yıl, geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 110'un üzerinde toplam bir hacim artışı bekleniyor. Türkiye'de beklenen toplam kampanya hacmi ise 300-400 milyar liranın üzerinde. E-ticaret sektörü, yılı yaklaşık 1,3 trilyon lirayla kapatacak.

Dolandırıcılara dikkat

Sektör, kampanyaların artışıyla birlikte alışverişin de artırmasını beklediklerini belirterek, tüketicileri dolandırıcılara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)