Kasım ayında mal ihracatı rekoru kırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da TİK7in katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda kasım ayı dış ticaret verilerini paylaştı.

İhracat, kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olurken; aynı dönemde ithalat yüzde 2,6 yükselişle 30,5 milyar dolar oldu.

Kasım ayında dış ticaret açığı ise, yüzde 4 artarak 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AYLIK İHRACAT: 22,7 MİLYAR DOLAR

Ömer Bolat'ın verdiği verilere göre kasım ayında mal ihracatı, yüzde 2,2 artarak 22,7 milyar dolarla rekor kırıldı.

YILLIK İHRACAT: 247,2 MİLYAR DOLAR

2025 yılı Ocak-Kasım ayları arasındaki 11 ayda yüzde 3,7 artışla 247 milyar 188 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ocak-kasım döneminde ithalat yüzde 5,7 artışla 329,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

KASIM AYI DIŞ TİCARET AÇIĞI

2025 Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 4 artışla 7,8 milyar dolar oldu.

Ocak-kasım dönemi dış ticaret açığı yüzde 12,4 artışla 82,5 milyar dolara çıktı.

İHRACATIN İTALATI KARŞILAMA ORANI

2025 Kasım ayı ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,43 oldu.

İSLAM ÜLKELERİNE İHRACAT ARTTI

En fazla ihracat yine Almanya'ya yapılırken, Türkiye'nin ihracat yaptığı bölgelerde İslam ülkelerine yapılan ticaret artışı dikkat çekti.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI TAHMİNİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunumunda, "2025 yılı Kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir." açıklamasında bulundu.



