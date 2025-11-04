Kasım indirimleri başladı: Uzmanlardan tüketicilere kritik uyarılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasım kampanyaları kapsamında yapılan e-ticaret alışverişlerinde, sahte indirimler, geciken teslimatlar, ayıplı ürünler veya hiç gönderilmeyen mallar gibi sorunlar sıkça yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu dönemde alışveriş yapmadan önce satıcının açık adresi, ticari unvanı, sabit hattı, vergi kimlik numarası ve ETBİS kaydı gibi bilgilerin kontrol edilmesini öneriyor.

"HİÇBİR İŞLETME ZARARINA SATIŞ YAPMAZ"

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, tüketicilerin “indirim var” algısıyla acele karar vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Kılıç, yoğun kampanya dönemlerinde yanıltıcı pazarlama taktiklerinin arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Gerçekte hiçbir işletme zararına satış yapmaz. ‘Ucuz ürün’ iddiasıyla yapılan birçok kampanya, tüketiciyi hızlı karar vermeye yönlendiren pazarlama tuzakları içerir.”

PSİKOLOJİK SATIŞ TAKTİKLERİNE KARŞI UYANIK OLUN

Kılıç, “Son 10 ürün kaldı” veya “stoklarla sınırlı” gibi ifadelerin, tüketicileri psikolojik baskı altına alan pazarlama yöntemleri olduğunu belirtti.

Kasım aylarında özellikle sahte e-ticaret siteleri, çalıntı kart işlemleri ve teslim edilmeyen ürünler nedeniyle şikayetlerin arttığını ifade etti.

"DENETİM SADECE TABELADA KALMASIN"

Kılıç, Ticaret Bakanlığı, belediyeler ve meslek odalarının denetimleri artırması gerektiğini belirterek, şu çağrıda bulundu:

“Denetim yalnızca tabelada kalmamalı; raflarda, vitrinlerde ve çevrim içi platformlarda fiilen yapılmalıdır. Sorumluluk yalnızca tüketiciye bırakılmamalıdır.”

TÜKETİCİLERE ALTIN TAVSİYELER

Uzmanlar, alışveriş öncesinde şu adımların atılmasını öneriyor:

Ürünün fiyat geçmişi mutlaka kontrol edilmeli.

Şüpheli sitelere kişisel veya kart bilgileri girilmemeli.

Sadece indirim oranına değil, satış koşullarına da dikkat edilmeli.

Gereksiz harcamalardan kaçınılmalı, yalnızca ihtiyaç duyulan ürünler alınmalı.

Yoğun kampanya atmosferinde dikkatli davranan tüketiciler, hem sahte indirim tuzaklarından hem de sonradan yaşanabilecek mağduriyetlerden korunmuş olacak.