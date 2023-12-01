Kasım kampanyaları kargoculara yaradı! Hareketlilik yüzde 35 arttı Kasım ayı indirim kampanyaları alışverişe hız verince kargocuların da mesaisi arttı. Sektör temsilcilerine göre, ayın en hareketli günü ise 24 Kasım oldu.

AA

Kasımda çeşitli adlarla geçen ay düzenlenen kampanyalar alışverişteki hareketliliği artırdı.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Fatih Önyol, alışverişteki kasım ayı kampanyaları dolayısıyla kargo sektöründeki yoğunluğun yaklaşık yüzde 35 arttığını bildirdi.

Kargo sektörü, Türkiye'de yaklaşık 250 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor, sözleşmeli araçlar gibi dolaylı istihdam göz önüne alındığında bu sayı 1 milyonu aşıyor.

Kargo sektörünün de hareketli bir dönemden geçtiğini belirten Önyol, geçmiş yıllarda alışverişlerin belirli günlere sıkışması nedeniyle tüketicilerin satın almak istediği ürüne ulaşmada sorunlar yaşayabildiğini anlattı.

"Kampanyaların sınırlı sürelere sıkıştırılmasının doğru değil"

Önyol, bu konudaki sektör tercibesini şöyle ifade etti:

Geçmişte edinilen lojistik tecrübeler, büyük ölçekli kampanyaların sınırlı sürelere sıkıştırılmasının doğru olmadığını gösterdi. Koronavirüs salgınından bu yana kasım kampanyaları tek bir güne sıkıştırılmayıp, ay içine dağıtıldı. Yaşanan bu durum, tüketicilere daha sağlıklı bir alışveriş ortamı sunarken bize de daha kusursuz kargo operasyonları gerçekleştirme şansını veriyor.

"Taşıma kapasitesi iki katına çıktı"

Salgın döneminde yapılan operasyonel geliştirmeler ve yatırımlarla sektörün taşıma kapasitesini 2 katına çıkardıklarına dikkati çeken Önyol, şöyle konuştu:

Bu yıl kasım ayı kampanyalarıyla sektörde yaklaşık yüzde 35'lik kargo artışı yaşandı. Ayın en hareketli günü 24 Kasım oldu. Hem 'Muhteşem Cuma' hem de 'Öğretmenler Günü' aynı zaman dilimine denk geldi ancak kargo sektörü geçmiş yıllara oranla çok daha fazla yük taşıyabiliyor. Normal günlerimiz dahi artık geçmişin kampanya yoğunluğuna çok yakın. Buna karşın çok daha kaliteli, hızlı ve sorunsuz hizmet veriyoruz. Yatırımlarımızın devam etmesi, yeni aktarma merkezlerinin inşası, yeni şubeler, yeni personel elimizi güçlendiren en büyük etkenlerden biri oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)