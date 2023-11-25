Kasım'ın son haftasında yurt içinde gözler büyüme verisinde olacak Türkiye ekonomi gündemi yoğunluğu devam ederken, yılın 3. çeyreğindeki büyüme verisi merakla bekleniyor. Ekonomistlerin büyüme beklentisi yüzde 5,19 olarak belirtiliyor.

AA

Dünyada atının onsu haftayı yüzde 1,3 artışla 2.003,64 dolardan, Brent petrol ise haftayı yüzde 0,6 artışla 80,9 dolardan tamamladı.

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,36 değer kazanarak 7.959,95 puandan tamamladı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,62 üzerinde 28,8663'ten bitirdi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 336 baz puanla yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesini test etti.

Bu arada geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Parasal sıkılaşmanın hızı yavaşlayacak

TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği kaydedilerek, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı bildirildi.

Öte yandan, TCMB'den yapılan diğer duyurularda, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceği ve ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildiği aktarıldı.

Rezervler arttı

TCMB'nin toplam rezervleri ise 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

20 Kasım'da büyüme verisi yayınlanacak

Gelecek hafta çarşamba ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, 20 Kasım Perşembe günü büyüme, cuma imalat sanayi PMI takip edilecek.

Büyüme verisini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklayacak.

"Yüzde 5,19 büyüme bekleniyor"

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) 2023 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,19 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,31 düzeyinde gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)