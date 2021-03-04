Kastamonu’nun Evrenye bıçağı coğrafi işaretli ürün oldu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine özgü sapı keçi boynuzundan, kını ise kızılağaçtan yapılan ve geleneksel usullerle tamamen el işçiliği ile üretilen Evrenye bıçağı, Coğrafi İşaret tescili aldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde üretilen Evrenye bıçağı, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle coğrafi işaret alarak tescillendi. Tescil ile ilgili Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Evrenye bıçağına, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verildiği belirtildi.

Evrenye bıçağı hakkında bilgi verilen açıklamada, “Evrenye bıçağı sapı genelde keçi boynuzundan, kını ise kızılağaçtan yapılan ve tüm parçaları tamamıyla el işçiliği olan çelik bıçaktır. Evrenye bıçağı, ismini gemicilik faaliyetleri sayesinde ekonomik olarak daha gelişmiş olduğu ve bıçaklar burada satıldığı için Evrenye köyünden almıştır.” ifadesine yer verildi.

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“EVRENYE BIÇAĞI, 15. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KADAR GELMİŞTİR”

Evrenye bıçağının 15. yüzyıldan itibaren günümüze kadar geleneksel yöntemlerle üretilerek geldiğini söyleyen İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şakir İşeri, “Evrenye bıçağı, 15. yüzyılda Evrenye’nin Dibek köyü Bıçakçılar Mahallesinde üretilen ve tarihi geçmişi olan yöresel ürünlerimizden bir tanesidir.

Yapılan araştırmalarda bir dönem Osmanlı ordusunun kullandığı silahların da tedarikçisi olan Bıçakçılar Mahallesi, askerlerin süngüleri ve bıçakları Evrenye’nin Dibek köyünde yapılıyordu. Evrenye bıçağı, o dönemde insanların ihtiyaçlarını gidermek için herkesin elinde ya da belinde çakı veya bıçak gibi kesici aletler bulunuyordu. Bu bölgede çok değerli ustalar bulunuyordu. Bu ustalarda bıçak üretimi yapıyordu ama zamanla ne yazık ki fabrikasyon üretime yenik düştü.

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Şu anda bölgemizde el işçiliği ile halen üretiliyor. İnsanlar neden Evrenye bıçağı alsın, her şeyden önce bilindiği üzere gurbette yüksek nüfusta bir hemşehrimiz bulunuyor. Buradan giderken hediyelik eşya almak istediklerinde zorlanıyorlar, çünkü hep aynı hediyeler geliyor diye şikayetler oluyor. Buradan giderken eşlerine, dostlarına en azından ‘bu da bizlerden hatıra’ diyerek Evrenye bıçağından getirilebilir.” dedi.

“EVRENYE BIÇAĞI, EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİLİYOR”

Evrenye bıçağının el işçiliği ile üretildiğine dikkat çeken İşeri, “Evrenye bıçağının özelliği, çelik, su ve ateşle dövülerek en önemli el işçiliği yapılıyor. Bu yüzden bizlerde insanlarımıza Evrenye bıçağını tavsiye ediyoruz. Bu bıçağı en azından hatıra olarak almaları, eşlerine, dostlarına hediye etmelerini rica ediyoruz. Çünkü bu bizim yöremizin, kültürümüzün, hazinemizin bir hatırasıdır.” diye konuştu.

“EVRENYE BIÇAĞI, DOĞAL ÜRETİLDİĞİ İÇİN PASLANMA VEYA DEFORMASYONA UĞRAMIYOR”

Evrenye bıçağını tüm Türkiye’deki lokantalara ve kasaplara kullanmalarını tavsiye ettiklerini söyleyen İşeri, “Evrenye bıçağı, doğal bir ortamda yapıldığı için paslanma veya korozyona uğrama gibi deformasyon gibi çok fazla olmuyor. Biz, burada kasapların, lokantaların, gerekirse de evlerimizde bu bıçağı kullanmalıyız. Bu tarihimizi bizlerin kaybetmemesi gerekiyor. Hem de kültürümüze sahip çıkma adına bu bir adımdır. Tüm Türkiye’deki lokantalara, kasaplara, Evrenye bıçağını tavsiye ediyoruz. İnşallah bizler bunda da başarılı oluruz.” şeklinde konuştu.