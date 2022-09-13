Katar Devlet Fonu, Avrasya Tüneli’ne ortak oldu

Avrasya Tüneli'nin Güney Koreli ortağının, hisselerinin bir bölümünü Katar'ın devlet fonlarından Qatar Investment Authority'ye sattığı açıklandı.

İstanbul trafiğinin rahatlamasına katkı sağlayan Avrasya Tüneli, önemli altyapı yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Katar Devlet Fonu'nun Avrasya Tüneli’ne ortak olduğu bilgisi, Rekabet Kurumu'nun sitesinde yapılan duyuruda yer aldı.



Katar’ın iki büyük devlet fonundan biri Avrasya Tüneli'nin hisselerini aldı



Avrasya Tüneli’nin Güney Koreli ortaklarından hisse alan Qatar Investment Authority da Katar’ın iki büyük devlet fonundan biri olarak biliniyor.

Rekabet Kurumu’nun resmi sitesine göre 8 Ağustos 2002’deki Kurul toplantısında alınan karar, 12 Eylül günü öğle saatlerinde canlı piyasa verileri sunan bazı platformlar ile internet sitelerinde yayınlandı.

Yayınlanan karar:

Qatar Investment Authority’nin tek kontrolünde bulunan QH Oil Investments LLC aracılığı ile SK HoldCo Pte. Ltd.’nin bir kısım hissesinin devralınması ve nihai olarak Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’ye QH Oil Investments LLC aracılığıyla yatırım yapılması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

İki kurumun arasındaki alım satımdan doğan bir ortaklık

Böylece bu karar uyarınca işlemin izne tabi olmadığı, iki kurumsal yapı arasındaki alım satım işleminin geçerli olduğu bilgisi verildi.

22-35/542-BD sayılı kararın yanına şu not düşüldü:

"Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ İzne Tabi Olmayan/Kapsam Dışı (Bu nitelikteki kararlara ilişkin gerekçeli karar yayınlanmamaktadır)"

Avrasya Tüneli 2016’da hizmete açıldı

Yapı Merkezi-SK Group konsorsiyumu, 2012 yılında inşaatına başladıkları Avrasya Tüneli’ni 2016’da hizmete açtı. Açılış tarihinden itibaren konsorsiyumun 25 yıllık işletme hakkı var. 2041 yılında süre dolduktan sonra tünelin işletmesi devlete geçecek.

Tünel 1 buçuk milyara mal oldu

Yapı Merkezi-SK Group konsorsiyumu, tünel inşaatı için 18 yıl vadeli 960 milyon dolarlık kredi kullanmıştı. 285 milyon dolarlık öz kaynakla birlikte tünel yaklaşık 1 milyar 245 milyon dolara mal olmuştu.