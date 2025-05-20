Katar Ekonomik Forumu, iş birliği ve yatırım beklentisiyle başladı

AA

Başkent Doha'da, 5. Katar Ekonomik Forumu başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de içinde bulunduğu, dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok konuşmacı ve panelistin katılacağı "5. Katar Ekonomik Forumu" başladı.

"2030'a Giden Yol: Küresel Ekonomiyi Dönüştürmek" temasıyla Bloomberg News tarafından düzenlenen ve iki gün sürmesi planlanan forumun açılışına, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile 50 ülkeden 1.000'in üzerinde hükümet ve şirket yetkilisi katıldı.

KATAR BAŞBAKANI GAZZE'YE DEĞİNDİ

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Doha’da devam eden Gazze ateşkes müzakerelerine ve küresel ekonomiye değinerek şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşanıyor. Katar'ın Mısır ve ABD'deki ortaklarıyla birlikte bu savaşı sona erdirmek için gösterdiği çabalara rağmen, sükunet fırsatlarının giderek azaldığına tanık oluyoruz.

SURİYE'DE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ

Al Sani, yaptırımların kaldırıldığı Suriye ile ilgili de "ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı doğru yönde atılmış önemli bir adımdır ve bölgenin istikrarını desteklemeye katkıda bulunacak benzer adımların atılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Bakan Al Sani, Katar Ekonomik Forum'un, küresel ekonomik ve jeopolitik konularda yapıcı fikirlerin ve mevcut zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi tekliflerin sunulduğu küresel bir platform haline geldiğini dile getirdi.

Forumda, küresel ekonomiyi şekillendiren temel temalar tartışılacak.

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ABD'NİN KATAR ZİYARETİNDE YAPTIĞI ANLAŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayı içinde Orta Doğu turu kapsamında Katar'a yaptığı ziyarette, en az 1,2 trilyon dolar değerinde ekonomik iş birliği sağlamak için bir anlaşma imzaladı.

Trump, Katar Hava Yolları ile Amerikan uçak imalat şirketi Boeing arasında 160 uçak alımı için imzalanan 200 milyar dolarlık anlaşma için de "Sanırım havacılık tarihindeki en büyük sipariş bu." ifadesini kullandı.

Trump, Katar’daki el-Udeid Amerikan üssünde yaptığı konuşmada, Katar'la ABD'den 42 milyar dolar değerinde THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçağı, "MQ-9B Skyguardian" tipinde insansız hava araçları alımı için anlaştıklarını paylaştı.