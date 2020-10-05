Katılım finans kuruluşları, uyum ve denetim süreçleriyle yasal mevzuat kapsamına alınıyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından “faizsiz prensiplere uyumu güvence altına almak" üzere düzenlenen sertifika programı tamamlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) iş birliğinde yürütülen çalışmaların sonucunda katılım finans kuruluşlarının faizsiz prensiplere uyumu için yasal altyapı çalışmalarının eğitim süreci, toplam 66 saat sürdü.

UYUM VE DENETİMDE GÖREV ALACAK PERSONEL SERTİFİKA PROGRAMINA KATILDI

Düzenlenen sertifika programına, katılım finans kuruluşlarının uyum ve denetim süreçlerinde görev alacak personel katıldı. Bu süreçte katılımcılara Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü'nün danışmanlığında, İslam iktisadı ve finansı alanında uzman akademisyen ve üst düzey yöneticiler tarafından teorik ve pratik bilgiler verildi.

FAİZSİZ PRENSİPLERE UYUM ARTIK YASAL MEVZUAT KAPSAMINA GİRDİ

Katılım finans kuruluşları, merkezi kurul ve danışma komitelerinin kararlarına uyumunun sürekli kontrol edilmesi ve denetlenmesiyle yükümlü. Bununla kuruluşun ilke ve standartlara sürekli olarak uyması ve bu konuda müşteriler başta olmak üzere ilgili taraflara güvence sağlanması amaçlanıyor.

FAALİYETLER 3 AYDA BİR KURULUŞ ÜST YÖNETİMİNE RAPORLANACAK

Kuruluşların, kontrol ve denetim faaliyetlerini 3 ayda bir kuruluş üst yönetimine raporlaması zorunluluğu bulunuyor. Uyum ve denetim süreçlerinde görev alacak personelin faizsiz finans alanında lisansüstü diplomaya sahip bulunması veya sertifikalı eğitim almış olması gerekiyor.

TKBB MERKEZİ DANIŞMA KURULU, MESLEK STANDARTLARINI BELİRLİYOR

Bu süreçte ilk olarak BDDK'nın Şubat 2018'de aldığı karara istinaden TKBB nezdinde Merkezi Danışma Kurulu kuruldu. Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları, üyelerinin taşıması gereken nitelikler, hazırlanan tebliğ ve yönerge ile belirlendi. Kurul, kararlarını bağımsız ve tarafsız olarak alırken, öncelikle katılım finans kuruluşlarının uymaları gereken meslek ilke ve standartlarını belirliyor.

UYGULAMA FARKLARININ ORTADAN KALDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Temel amaç, katılım finans kuruluşları arasındaki uygulama farklılıklarını gidermek üzere genel nitelikli, bağlayıcı kararlar almak. Bununla birlikte yazılı başvurulması halinde ilgili kurumlara da görüş bildiriyor.

HER BİR KATILIM FİNANS KURULUŞU BİR DANIŞMA KOMİTESİ KURMAK ZORUNDA

BDDK tarafından hazırlanan ve Eylül 2019'da yürürlüğe giren Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ, ürün ve hizmetlerin faizsiz finans prensiplere uyumunu sağlamak üzere her bir katılım finans kuruluşuna en az 3 üyeden oluşan bir danışma komitesi kurma yükümlülüğü getiriyor.

Danışma Komitelerin temel görevi; faaliyet gösterdiği finans kuruluşunun iş ve işlemlerinin ilke ve standartlara uyumunu sağlamak.

KAMUYA AÇIK DEĞERLENDİRME YAPILMASI BEKLENTİSİ

Bu kapsamda kuruluşun iç düzenlemelerinin, sunduğu ürün ve hizmetlerin komitenin onayından geçmesi, komitenin aldığı kararları merkezi kurula raporlaması ve yıllık faaliyet raporunda kuruluşun faizsiz prensiplere uyum düzeyi hakkında kamuya açık değerlendirme yapması bekleniyor.