Katılımcı sayısı 8,4 milyona ulaştı! Bireysel Emeklilik Sistemi 20 yaşında BES 20'nci yılında katılımcı sayısında 8,4 milyona, fon büyüklüğünde 626,4 milyar TL'ye ulaşıldı.

AA

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) devreye girdiği günden bugüne 20 yıl geçti.

BES bu 20 yıl boyunca sistemin tanıtılması ve benimsenmesi için çaba sarf etti.

Katılımcı sayısı 8,4 milyona, fon büyüklüğü de 626,4 milyar TL'ye ulaştı.

Katılımcılarına ikinci bir emeklilik imkanı sunan sistem, 20 yılda geldiği noktaya ilişkin son veriler, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan infografikle paylaşıldı.

Katılımcı sayısı BES'te 8,4 milyon

Buna göre, katılımcı sayısı BES'te 8,4 milyona, Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise 7,2 milyona ulaşırken; toplam fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte BES'te 626,4 milyar TL, OKS'de de 50,2 milyar TL oldu.

BEFAS faaliyete geçti

Ekim 2001'de yürürlüğe giren BES Kanunu'nun ardından Ocak 2013'te yüzde 25 devlet katkısı uygulanmaya başlandı. Ocak 2017'de OKS'nin hayata geçmesinin ardından, Temmuz 2021'de Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) faaliyete geçti. Mayıs 2021'de 18 yaş altı sisteme dahil olurken, Ocak 2022'de devlet katkısı yüzde 30'a çıkarıldı.

Hayata geçecek uygulamalar

Grafikte hayata geçecek uygulamalara yer verildi. Söz konusu uygulamalar, "Sistemindeki Birikimlerin Bankalara Teminat Olarak Gösterilmesi ve Uygun Koşullarla Finansmana Erişim İmkanı (Ocak 2024)", "Kısmi Ödeme Alma Hakkı (Mart 2024)", "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), "Engellilere Yönelik Özel Emeklilik Uygulaması", "25 Yaş Altı Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uygulamalar", "BES Kesintilerinin Sadeleşmesi" ve "Emeklilik Dönemindeki Ödeme Opsiyonları Çeşitlendirilecek" başlıklarında olacak.

BES'te gelecek planları

Paylaşımda ayrıca BES’in büyümesi için yapılan çalışmalara ara vermeden devam edileceği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

Katılımcıların evlilik, konut alımı, eğitim, doğal afet durumlarında kısmi ödeme sağlayarak yanında olacağımız, BES'in en güvenilir yatırım aracı olarak algılanacağı, fon büyüklüğünün GSYH'nin yüzde 10'una ulaşacağı, katılımcıların refah seviyelerinin korunacağı bir emeklilik sistemi planlıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)