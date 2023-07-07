Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre KDV'ye uygulanan artış; Noter, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, diploma, şans oyunları ve trafik harçları gibi hizmetleri kapsıyor..

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Katma Değer Vergisi (KDV) artırıldı...

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseltildi.

Karar, birçok hizmeti kapsıyor.

Noter, pasaport, vize harçlarında yüzde 50 artış

Karar kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Şans oyunları

Şans oyunlarında da vergi artışına gidildi.

Vergi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak.

Tüketici kredileri

Tüketici kredilerinde uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) de yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

BSMV, bankaların elde etmiş durumda bulundukları komisyon ve ücret kazanımları, sigorta şirketlerinin sigorta poliçeleri üzerinde göstermiş oldukları prim tutarlarından alınan vergiyi ifade ediyor.

Otomotiv

KDV artışı, otomotivi de kapsıyor.

Otomobillerden KDV de yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerde ki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.

10 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesi gereğince verilen Karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.