Ömer Bolat: Türkiye, depreme rağmen ihracatını korumayı başardı Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçılara yönelik yaptığı konuşmada, yerli ve milli sanayi üretimine, istihdama ve döviz rezervlerine zarar veren kayıt dışı ithalata karşı aktif bir politika izlendiğini dile getirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada piyasanın adil, istikrarlı, rekabetçi bir şekilde işlemesini sağlamaya çalışan düzenlemeler yapmakla görevli olduklarını belirtti.

Bolat, tabanda iş dünyasından alınan geri bildirimler ve istişarelerle sağduyuyu bulmaya, aklın yolu ve ortak aklın sesi olarak çözümler üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Türkiye, depreme rağmen ihracatını korumayı başardı"

Dünyada ihracatın gerilediğini ama Türkiye'nin depreme rağmen ihracatını korumayı başardığını belirten Bolat, şöyle konuştu:

İthalat konusunda proaktif davranıyoruz. Yerli ve milli sanayi üretimine, istihdama ve döviz rezervlerimize zarar veren kayıt dışı ithalata karşı aktif bir politika izliyoruz. İzlemeye de devam edeceğiz. Bizim tek bir menfaatimiz var. O da ülkemiz ekonomisinin güçlü olması, zarar görmemesi, halkımızın refahının zarar görmemesi.

"Denetleme yapmakla görevliyiz"

Ticaret Bakanlığı'nın bütün sektörleri ilgilendiren önemli bir bakanlık olduğuna işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

Ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları, kooperatifler sektörel düzenlemeler, yönetmelikler üzerinden bizim yetki kapsamımız içinde. Piyasanın adil, istikrarlı, rekabetçi bir şekilde işlemesini sağlamaya çalışan düzenlemeler yapmakla görevliyiz. Bunu yaparken de denetleme yapmakla görevliyiz. Bu denetlemeleri de ekiplerimizle beraber yerine getiriyoruz. Piyasa ne kadar düzelirse ne kadar düzenli işlerse biz o kadar mutlu oluruz, iş yükümüz azalır o anlamda. Piyasalarda kaos olursa dalgalanma olursa ve manipülasyon, spekülasyon faaliyetleri olursa onlara da en sert bir şekilde müdahale etmekle görevliyiz.

"1 trilyon dolar milli gelir aşılacak"

Bu sene 1 trilyon dolar milli gelirin aşılacağını ve büyümeye yönelik hedeflerin çok iyi gittiğini belirten Ömer Bolat, yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme oranı hedeflendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

Aşırı düşük faizli kredilerle talebin yükseldiği süreçleri yaşadık. Salgından, koronavirüsün yıkımından kurtulabilmek için ekonomimizi canlandırmak zorundaydık. Tam olarak faizlerin düşmesine ön ayak olup işletmelerin daha fazla satış yapabilmelerini, üretim yapabilmelerinin önünü açmak zorundaydık. Bunlar başarıyla uygulandı. Şimdilik yüksek enflasyonla mücadele hükümetimizin birinci önceliği. Yine bir diğer öncelik ise deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması. Bu yıl sonuna kadar söz verildiği gibi on binlerce konut teslim edilecek depremzede kardeşlerimize.

Kalifiye elaman sorununu gidermek için meslek liseleri artırılacak

Meslek liselerini, meslek okullarını, çıraklık okullarını artırma noktasında büyük gayret gösterdiklerini aktaran Bolat, "İşçi bulamıyoruz, çalıştıracak kalifiye eleman bulamıyoruz diye şikayet ediyorsunuz, bu sayede zamanla bu şikayetler de azalacak." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)