Kayseri ihracatında tarihi rekor kırıldı

Bugün TÜİK tarafından yayınlanan verilerine göre Kayseri ihracatı, 2021 yılında 3 milyar 609 milyon 454 bin dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri ihracatı, özellikle sanayi ürünleri ağırlıklı olarak 2021 yılında 3 milyar 609 milyon 454 bin dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırarak önemli bir başarıya imza attı.

"ARALIKTA İHRACAT YÜZDE 7 ARTTI"

TÜİK ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Aralık ayı ihracatımız, bir önceki aya göre yüzde 7 artışla, 358 milyar 993 milyon 403 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılının toplamında ise, bir önceki yıla göre, yüzde 37,5 artışla 3 milyar 609 milyon 454 bin dolar ihracat gerçekleştirerek tarihi bir rekora imza attık. Birçok zorluğa rağmen ihracatta tarihi rekora ulaşmak bize moral verdi. 2022 yılında da bu performansımızı artırarak devam ettirme arzusundayız.” dedi.

MOBİLYA EN ÇOK İHRACATI YAPILAN ÜRÜNLER ARASINDA

2021 yılında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi.

YILIN BAŞINDA BELİRTİLEN HEDEFLERİN ÇOK ÜSTÜNE ÇIKILDI

2021 yılında 3,5 milyar dolarlık hedeflerin üzerine çıktıklarını açıklayan Büyüksimitci, “Geçen yılın başında belirlediğimiz 3,5 milyar dolarlık hedefimizi yaklaşık 110 milyon dolar kadar geçmiş bulunuyoruz. 2022 yılı içinse 4 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Bu hedefi gerçekleştirmek için üyelerimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Kayseri üreterek büyüyen bir ilimiz. İhracat verileri başta olmak üzere birçok veride Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyoruz. Geçtiğimiz yıl devam eden pandemi ve ekonomideki zor şartlara rağmen, Kayserili sanayiciler olarak yatırıma, üretime, ihracat ve istihdama devam ettik. Bundan sonrada daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.