Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen ve yüzde 75 hibe projesi kapsamında aspir hasadına başladı.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İlçe Müdürü Abdulaziz Yıldırım ve Kocasinan İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ile birlikte Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde aspir hasadı yapan üretici Selahattin Sofular’ı ziyaret etti.

ÖNCE KENDİ AİLESİNİN YAĞ İHTİYACINI KARŞILAYIP KALANINI SATIYOR

46 dekar alanda aspir ekim yapan üretici Selahattin Sofular, elde ettiği hasat ile öncelikle ailesinin yağ ihtiyacını karşılayacağını, kalan kısmını ise satmayı düşündüğünü belirtti.

Kayseri’de hibe destekli ‘Aspir’ hasadı başladı VİDEO

"ASPİR ARA ÜRÜN DEĞİL ANA ÜRÜN OLACAK"

Sofular, aspiri ara ürün olarak değil, bundan sonraki sezonlarda normal ürün olarak ekmek istediğini dile getirdi.

YÜZDE 75 HİBE DESTEKLİ

İl Müdürü Mustafa Şahin de yaptığı açıklamada, "Bu yıl İlçemizdeki üreticiler bulunduğumuz bölge içerisinde çok geniş bir alanda bakanlığımızın yüzde 75 hibe destekleriyle aspir ekimini gerçekleştirdi. Bir önceki yıla baktığımız zaman Kayseri’nin tamamında yaklaşık 4 bin 500 dekarlık bir ekiliş olması, bu seneki ekilişin ise 20 bin dekarın üzerine çıkması Kayseri bölgesindeki aspir ekilişinde yüzde 500’e varan bir artışın olduğunu bizlere gösteriyor.

ASPİR GÜBRE OLARAK DA KULLANILIYOR

Aspirin ülkemizdeki yağ açığının kapatılmasındaki öneminin yanında, üreticilerimizin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını beslerken küspe olarak kullanmaları, hiçbir şekilde atık bir malzeme kalmaması, ülkemizdeki tarım ve hayvancılığın entegre olması anlamında da oldukça önemlilik arz etmektedir." ifadelerini kullandı.