Kayseri'de aspir hasadı başladı Kayseri’de tohumu dağıtılan 350 ton aspirin hasat töreni yapıldı. Törende "aspir" denilen bu dikenin şimdi birinci sıraya oturduğu aktarıldı.

İHA

“Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor” projesi çerçevesinde üreticilere dağıtılan aspirin hasadı yapıldı.

Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi’nde gerçekleşen Aspir Hasadı Programı’na yetkililer ve çiftçiler katıldı.

Aspirin yağının karaciğer dostu olduğunu, kızartmalarda, salatalarda rahatlıkla yenildiği gibi tespitlerin gözlemlendiği belirtildi.

Kayseri'de aspir üretimi artırıldı

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, 2022 yılı üretim alanında hem nadas alanlarını daralttıklarını hem de üretimi 18 kat artırarak, ülkedeki üretim sıralamasında ilk sıraya yerleştiğini ifade etti.

"Kayseri Türkiye’de en fazla aspir üreten il"

Şahin, Kayseri’nin Türkiye’de en fazla aspir üreten il olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, şu ifadelerde bulundu:

2023 üretim yılında ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TAKE Projeleri ile 250 ton ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 ton olmak üzere toplam 350 ton aspir tohumu dağıtılarak yaklaşık 70 bin dekar alanda aspir ekimi yapıldı.

"200 milyon liralık bitkisel üretim değerine ulaşıldı"

Üreticilerimizin ayrıca ayırdığı kendi tohumlar ile birlikte 20 bin dekarlık alan daha eklenmiş oldu. 2023 yılında toplam 200 milyon liralık bitkisel üretim değerine ulaşmış olduk.