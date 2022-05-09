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    Kayseri'de organik fide dağıtıldı

    Tarımı geliştirmeye yönelik olarak çiftçiyi de destekleyen tohumluk ya da fide dağıtımı faaliyetleriniden birisi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşti.
    • 09.05.2022 - 09:50
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    Kayseri'de organik fide dağıtıldı

    Kayseri'de Kocasinan ilçesinin belediyesi, çiftçi ve üreticilere 500 bin organik fide dağıtımı gerçekleştirdi.

    Mimar Sinan Parkı'nda, organik ürünlerin üretimi ve tüketimine desteklemek için gerçekleştirilen fide dağıtımında, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

    Fide dağıtımına etkinlik düzenlendi

    Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinlikte bir konuşma gerçekleştirerek, "Bu fideler yerli tohumdan üretilme özelliği taşıyor. Bu açıdan çok önemli. Geçtiğimiz süreç gıdanın, gıda güvenliğinin, kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi." dedi.

    Kayseri de organik fide dağıtıldı #1

    Etkinlik 2 yıl aradan sonra yapıldı

    AA'nın haberine göre etkinlik ilçede, koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır düzenlenemiyordu.

    Kayseri de organik fide dağıtıldı #2

    Kayseri de organik fide dağıtıldı #3


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