Kayseri'de pastırmanın dilimi 3,24 TL oldu

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden pastırmanın kilo fiyatında, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşandı.

Kayseri'de antrikot, bonfile, sırt, kapak, şekerpare, dilme ve omuz gibi büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 farklı işlemden geçirilerek satışa sunuluyor.

Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı da çeşidine göre değişiyor.

ANTRİKOT PASTIRMANIN DİLİMİ 3,24 TL

Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın kilo fiyatı 170 TL’den 180 TL’ye çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimini ise 3,24 TL'den satıyor.

EN DEĞERLİSİ BONFİLE PASTIRMA

Kayseri’de yaklaşık 50 yıldır pastırmacılık yapan Osman Nuri Öztürk, "Pastırma fiyatlarımız 140 TL'den başlıyor 190 TL'ye kadar çıkıyor. Pastırmanın 0,18 gram dilimi 3,24 TL’den satılıyor. Fiyat, etin bölgesine göre değişiyor. Şu anda elimizdeki en yüksek fiyatlı pastırma, bonfile etinden yapılan kuş gömü pastırmadır. En değerli pastırma olan, bonfile pastırmanın kilosu da 190 TL’ye satılıyor." ifadelerini kullandı.

Pastırma fiyatlarındaki artışa da değinen Öztürk, geçen yıla oranla pastırma fiyatlarında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşandığını sözlerine ekledi.









