Kazakistan ekonomisi 2022'de yüzde 3,3 büyüdü

Dünya ülkelerinde ekonomi gerilerken Kazakistan’da bu yılın 7 ayında ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3,3 büyüme kaydettiği bildirildi.

Kazakistan’da bu yılın 7 ayında ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3,3 büyüme kaydettiği bildirildi.

Enflasyonla mücadele sürüyor

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ise hükümete enflasyonla mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Kuantırov, haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yılın ocak-temmuz dönemine ilişkin ülkenin sosyoekonomik kalkınması ile ilgili raporunu sundu.

Ekonomi raporu yayınlandı

Raporda, söz konusu dönemde ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3,3 büyüdüğü ve büyümenin ise inşaat, telekomünikasyon, ticaret, nakliye ve depolama, imalat ve tarım alanlarında kaydedildiği belirtildi.

AA'nnı haberine göre aynı dönemde dış ticaret hacminin yüzde 39,4 artarak 63,7 milyar dolara ulaştığı kaydedilen raporda, imalat ürünleri ihracatının yüzde 33,5 büyüyerek 12 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.