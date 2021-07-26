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    Kazakistan Ulusal Bankası faiz oranında artırıma gitti

    Kazakistan Ulusal Bankası, politika faiz oranını yüzde 9’dan yüzde 9,25’e yükseltme kararı aldığını bildirdi.
    • AA
    • 26.07.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 17:31
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    Kazakistan Ulusal Bankası faiz oranında artırıma gitti

    Kazakistan Ulusal Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, faiz oranı artış ile ilgili aranan kararda enflasyondaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.

    KAZAKİSTAN'DA FAİZ ORANI YÜZDE 9, YÜZDE 9,25'E ÇIKTI

    Tüketici fiyat artışlarının bankanın enflasyon tahminlerinin üzerinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "Enflasyon riskleri nedeniyle faiz oranının yüzde 9’dan yüzde 9,25’e artırılması kararı alındı. Ekonomideki riskler devam ederse Ulusal Banka, bu durumu telafi edecek şekilde yönetmeyi sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

    Kazakistan Ulusal Bankası faiz oranında artırıma gitti #1

    ENFLASYON ARTTI

    Ülkede, haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 7,2’den yüzde 7,9’a yükselmişti.

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