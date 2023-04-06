Kazlıçeşme-Sirkeci tren hattının yüzde 87'si tamamlandı İstanbul'da eski Sirkeci-Halkalı tren hattında Marmaray inşa edilince atıl kalan Sirkeci-Kazlıçeşme ray hattında ikinci bir tren yolu çalışması yürütülüyor. Bu kez hem tren hem bisiklet hem de yaya için yatırımlar yapıldı.

AA

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Projesinin geldiği son nokta ile ilgili bilgi verildi.

Böylelikle Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hat, gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma başlatılacak.

Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin yüzde 87 oranında bitirildiği aktarıldı.

İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirleri arasında zirveye taşımak için dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerinin bir bir hayata geçirildiği kaydedildi.

Aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesi

Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı, İstanbul'da devam eden önemli kent içi projelerinden biri. Bu proje sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesi. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanları aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek bir çalışma.

Karbon emisyonunu azaltan ulaşım araçlarından

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi AB'nin temel yaklaşımlarıyla da birçok ortak paydaya sahip. Kent içi raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra karbon emisyonunu azaltıcı politikalar yürütülüyor.

Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı istasyonları olacak

Bu proje; bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte kapsamında yer alan ​7 bin 300 metre bisiklet yolu, ​7 bin 300 metre yaya yolu, ​ 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları,​ 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, ​74 bin metrekare yeni yeşil alan, ​3 yaya üst geçidi, ​ 22 kara yolu ve yaya alt geçidi, ​Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, ​Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacak.

Kavşaklar modernize edilecek

Ayrıca, Samatya ve Cerrahpaşa'da, sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek alt geçit gabarisini de yükseltip yeniden inşa edildi.

Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon

Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak.

Ekonomik kazanç hedefi 785 milyon euro

Projenin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazanç 785 milyon euro olacak.

"Bisiklet-yürüme yolu devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, proje hakkında şu bilgiyi verdi: