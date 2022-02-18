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    KDV indirimi e-ticarete nasıl yansıdı

    Enflasyonla mücadele kapsamında gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. Marketlerde indirim sürerken bu indirimin e-ticarete nasıl yansıdığı merak konusu oldu.
    • AA
    • 18.02.2022 - 10:44
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    KDV indirimi e-ticarete nasıl yansıdı

    KDV'deyi sadeleştirmek ve enflasyonu aşağıya çekmek için temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

    Tüm ülke çapında ürünlerin denetimlerin dışında e-ticarete yansımaları da takip edilecek.

    İNDİRİMLERİN E-TİCARETTEKİ FİYATLARA YANSIMASI İNCELENDİ

    Toplamda 100’e yakın firma ve perakendeciye tüm online ve offline kanallarda fiyat/rekabet araştırma hizmetleri ve gerçek zamanlı rakip analizi sunan Brandzone, indirimlerin e-ticaretteki gıda fiyatlarına nasıl yansıdığını araştırdı.

    EN FAZLA ŞEKER FİYATLARI İNDİ

    Araştırmaya göre e-ticarette en çok fiyat indirimi şeker fiyatlarına yansıdı. 1 Ocak’ta 35,48 liraya satılan şeker yüzde 11,9 indirimle 31.26 lira, 10,69 liraya satılan kefir 9,90 liraya, nohut 30,26’dan 28,11 liraya, aromalı yoğurtlar 9.54 liradan 8,94 liraya, krem peynir&labne 21,17 liradan 19,94 liraya, fasulye 31,39 liradan 29,73 liraya, 22,81 liraya satılan margarin 21,63 liraya, 33,18 liraya satılan pirinç 31.72 liraya indi.

    e-ticaret


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