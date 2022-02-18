KDV indirimi e-ticarete nasıl yansıdı

Enflasyonla mücadele kapsamında gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. Marketlerde indirim sürerken bu indirimin e-ticarete nasıl yansıdığı merak konusu oldu.

KDV'deyi sadeleştirmek ve enflasyonu aşağıya çekmek için temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

Tüm ülke çapında ürünlerin denetimlerin dışında e-ticarete yansımaları da takip edilecek.

İNDİRİMLERİN E-TİCARETTEKİ FİYATLARA YANSIMASI İNCELENDİ

Toplamda 100’e yakın firma ve perakendeciye tüm online ve offline kanallarda fiyat/rekabet araştırma hizmetleri ve gerçek zamanlı rakip analizi sunan Brandzone, indirimlerin e-ticaretteki gıda fiyatlarına nasıl yansıdığını araştırdı.

EN FAZLA ŞEKER FİYATLARI İNDİ

Araştırmaya göre e-ticarette en çok fiyat indirimi şeker fiyatlarına yansıdı. 1 Ocak’ta 35,48 liraya satılan şeker yüzde 11,9 indirimle 31.26 lira, 10,69 liraya satılan kefir 9,90 liraya, nohut 30,26’dan 28,11 liraya, aromalı yoğurtlar 9.54 liradan 8,94 liraya, krem peynir&labne 21,17 liradan 19,94 liraya, fasulye 31,39 liradan 29,73 liraya, 22,81 liraya satılan margarin 21,63 liraya, 33,18 liraya satılan pirinç 31.72 liraya indi.